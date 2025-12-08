EU 'gura' 3. mirovinski stup, automatski upis pravilo? 'Demografska slika dramatično se mijenja...'

Tko god se prvi put zaposli u Hrvatskoj, uz ugovor o radu dobiva i obvezu da u roku od mjesec dana izabere jedan od četiri obvezna mirovinska fonda drugog stupa. Ne učini li to u zadanom roku, država će mu sama dodijeliti fond u koji će poslodavac uplaćivati pet posto njegove plaće. Lako je moguće da će, osim fonda iz drugog stupa, novozaposleni morati birati i fond u trećem dobrovoljnom mirovinskom stupu. Hrvatska je jedna od rijetkih članica EU s trostupnim mirovinskim sustavom i, kako se čini, politička je odluka da se i ostale članice priklone tom modelu. Štoviše, i treći bi stup mogao dobiti jači status: država neće po sili zakona tjerati radnike da dio svoje plaće uplaćuju u treći stup, ali će obvezati sve zaposlene da pristupe jednom od fondova trećeg stupa, a poslije će im prepustiti na volju hoće li i koliko će uplaćivati. Kako će točno izgledati novo rješenje (autorollment), znat će se više ovaj tjedan nakon sjednice Ecofina na kojoj će države članice, pa i Hrvatska, dati primjedbe na prijedlog Europske komisije.