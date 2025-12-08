Tko god se prvi put zaposli u Hrvatskoj, uz ugovor o radu dobiva i obvezu da u roku od mjesec dana izabere jedan od četiri obvezna mirovinska fonda drugog stupa. Ne učini li to u zadanom roku, država će mu sama dodijeliti fond u koji će poslodavac uplaćivati pet posto njegove plaće. Lako je moguće da će, osim fonda iz drugog stupa, novozaposleni morati birati i fond u trećem dobrovoljnom mirovinskom stupu. Hrvatska je jedna od rijetkih članica EU s trostupnim mirovinskim sustavom i, kako se čini, politička je odluka da se i ostale članice priklone tom modelu. Štoviše, i treći bi stup mogao dobiti jači status: država neće po sili zakona tjerati radnike da dio svoje plaće uplaćuju u treći stup, ali će obvezati sve zaposlene da pristupe jednom od fondova trećeg stupa, a poslije će im prepustiti na volju hoće li i koliko će uplaćivati. Kako će točno izgledati novo rješenje (autorollment), znat će se više ovaj tjedan nakon sjednice Ecofina na kojoj će države članice, pa i Hrvatska, dati primjedbe na prijedlog Europske komisije.
EU 'gura' 3. mirovinski stup, automatski upis pravilo? 'Demografska slika dramatično se mijenja...'
kakvog smisla ima obaveza izabrati treći stup, a onda ništa ne uplaćivati? kakvog smisla ima uopće nešto legalno raditi, ili ulagati u obrazovanje, kad ti u starosti država svu razliku do neke prosječne mirovine iz proračuna dopuni? čem use uopće truditi, kad paraziti na kraju imaju isto kao i ti koji si 40 godina crnčio? kakvog smisla ima uopće u ovoj državi biti, kad ona to što se privrijedi razdijeli na trutove, pa toga nije bilo ni u titovoj jugoslaviji, od čije imovine iova hrvatska 30 godina živi, rasprodajući po dijelovima ono što su udarnici izgradili bez da im je itko platio radne akcije..?
Prodajom državne imovine i prirodnih resursa mi bi smo mogli imati komotno za slijedećih 10 godina za mirovine, još recimo da objedinimo turizam nekim dobrim zakonom i to sve fino nekom strancu damo na koncesiju od 99 godina, još mu možemo i osigurati monopol u hotelskom smještaju jer apartmane se lako porezima i nametima ugasi. Najbolja stvar bi bila komasacija poljoprivrednog zemljišta gdje bi večinski vlasnik parcele mogao izvlastiti sve manjinske vlasnike i isplatiti ih po tržišnoj cijeni iz tablice ministarstva poljoprivrede iz 1997 godine. Znači ima rješenja, samo treba mudro raditi. Najlakše bi bilo da damo cijelu državu u koncesiju na 99 godina, ali to bi se narod malo bunio, bolje ovako komad po komad.
Jel fond državni ili privatni? Oće li privatnik davati novac, kad mu isplata bude veća od uplate? Ili će investirati u vlastitu kasu na djevičanske otoke, i bankrotirati???