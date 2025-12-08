Naši Portali
BREAKING
SJEDNICA ECOFINA

EU 'gura' 3. mirovinski stup, automatski upis pravilo? 'Demografska slika dramatično se mijenja...'

storyeditor/2025-12-07/PXL_241025_140684640.jpg
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
08.12.2025.
u 06:04

Hrvatska je jedna od rijetkih članica EU s trostupnim mirovinskim sustavom i, kako se čini, politička je odluka da se i ostale članice priklone tom modelu

Tko god se prvi put zaposli u Hrvatskoj, uz ugovor o radu dobiva i obvezu da u roku od mjesec dana izabere jedan od četiri obvezna mirovinska fonda drugog stupa. Ne učini li to u zadanom roku, država će mu sama dodijeliti fond u koji će poslodavac uplaćivati pet posto njegove plaće. Lako je moguće da će, osim fonda iz drugog stupa, novozaposleni morati birati i fond u trećem dobrovoljnom mirovinskom stupu. Hrvatska je jedna od rijetkih članica EU s trostupnim mirovinskim sustavom i, kako se čini, politička je odluka da se i ostale članice priklone tom modelu. Štoviše, i treći bi stup mogao dobiti jači status: država neće po sili zakona tjerati radnike da dio svoje plaće uplaćuju u treći stup, ali će obvezati sve zaposlene da pristupe jednom od fondova trećeg stupa, a poslije će im prepustiti na volju hoće li i koliko će uplaćivati. Kako će točno izgledati novo rješenje (autorollment), znat će se više ovaj tjedan nakon sjednice Ecofina na kojoj će države članice, pa i Hrvatska, dati primjedbe na prijedlog Europske komisije.

Komentara 5

Pogledaj Sve
ST
sttipe
08:01 08.12.2025.

Jel fond državni ili privatni? Oće li privatnik davati novac, kad mu isplata bude veća od uplate? Ili će investirati u vlastitu kasu na djevičanske otoke, i bankrotirati???

Avatar nekakav
nekakav
07:00 08.12.2025.

kakvog smisla ima obaveza izabrati treći stup, a onda ništa ne uplaćivati? kakvog smisla ima uopće nešto legalno raditi, ili ulagati u obrazovanje, kad ti u starosti država svu razliku do neke prosječne mirovine iz proračuna dopuni? čem use uopće truditi, kad paraziti na kraju imaju isto kao i ti koji si 40 godina crnčio? kakvog smisla ima uopće u ovoj državi biti, kad ona to što se privrijedi razdijeli na trutove, pa toga nije bilo ni u titovoj jugoslaviji, od čije imovine iova hrvatska 30 godina živi, rasprodajući po dijelovima ono što su udarnici izgradili bez da im je itko platio radne akcije..?

TA
Tarantula
07:50 08.12.2025.

Prodajom državne imovine i prirodnih resursa mi bi smo mogli imati komotno za slijedećih 10 godina za mirovine, još recimo da objedinimo turizam nekim dobrim zakonom i to sve fino nekom strancu damo na koncesiju od 99 godina, još mu možemo i osigurati monopol u hotelskom smještaju jer apartmane se lako porezima i nametima ugasi. Najbolja stvar bi bila komasacija poljoprivrednog zemljišta gdje bi večinski vlasnik parcele mogao izvlastiti sve manjinske vlasnike i isplatiti ih po tržišnoj cijeni iz tablice ministarstva poljoprivrede iz 1997 godine. Znači ima rješenja, samo treba mudro raditi. Najlakše bi bilo da damo cijelu državu u koncesiju na 99 godina, ali to bi se narod malo bunio, bolje ovako komad po komad.

Kupnja