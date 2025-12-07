Loris Peršurić: 'Koalicija s HDZ-om nije tema – nama su važni projekti koji poboljšavaju život ljudi'

Prije mjesec dana IDS je dobio novog predsjednika Lorisa Peršurića. Struja koja je bila protiv njega tvrdila je da će njegovom pobjedom stranka početi svoje približavanje vladajućem HDZ-u. Jedna od prvih odluka vodstva otkako je Peršurić preuzeo stranku bila je da IDS u Saboru ne glasa protiv proračuna, čime su se ponovno razbuktale i priče o mogućem približavanju HDZ-u. U intervjuu Peršurić pojašnjava zašto je IDS bio suzdržan pri glasanju o proračunu, mogu li se nakon toga i dalje smatrati oporbom te koga drže najodgovornijim za radikalizaciju političke scene u posljednjih šest mjeseci.
