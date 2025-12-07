VIDEO Na Aleji Bologne projurio kroz crveno svjetlo glavom bez obzira, drugog vozača spasila sreća

Nevjerojatna snimka stiže iz Zagreba gdje je neodgovoran vozač proletio kroz crveno svjetlo i na taj način potencijalno ugrozio druge sudionike u prometu. Snimka dolazi iz automobila koji je čekao na križanju pred semaforom na Aleji Bologne u nedjelju u ranojutarnjim satima. Video koji se pojavio na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode' pokazuje kako se vozaču koji je događaj snimio upalilo zeleno svjetlo za skretanje, ali nije odmah krenuo. To je u tom trenutku bila velika sreća jer koju sekundu poslije ravno je kroz crveno projurio automobil s velikom brzinom. 'Snimatelj je čuo zvuk u daljini i odlučio pričekati na zelenom. Da nije to napravio...', napisali su u opisu, a jasno je da je moglo doći do teške nesreće.

Ispod objave nižu se komentari podrške vozaču koji je odlučio pričekati i na taj si način potencijalno spasio život. 'Snimatelj ima godina iskustva.. ovako se mora moći pogledati, makar ti je zeleno', komentirao je jedan korisnik, a drugi je dodao da je takva situacija općenito u Zagrebu. 'Zagreb je divlji zapad u prometu. Po noći ako voziš po ograničenju, doslovno će te izgurati s ceste'. Bilo je i onih koji smatraju da ovakve prekršaje treba strogo kažnjavati. 'Takve stvari rješava samo zakonsko oduzimanje auta trajno.Inače na križanjima treba obavezno gledati lijevo i desno i svuda a ne razgovarati na mobitel, jer te zove netko.Gledati zbog sebe i svog života upravo zbog ovakvih.'

