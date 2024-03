Plenković o datumu parlamentarnih izbora: Malo je neobično, ali nama sve paše

Predsjednik Zoran Milanović potvrdio je kako na parlamentarne izbore idemo 17. travnja, nakon što je jučer službeno raspušten Sabor. O ovome se ovog petka oglasio i premijer Andrej Plenković koji je komentirao ovaj potez predsjednika, s obzirom da taj datum pada u srijedu. Premijer se inače danas nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, a obilazak je započeo u Osijeku. Nakon što se osvrnuo na investicije u Slavoniji proteklih godina, odgovorio je i na pitanja novinara o datumu izbora.

- Mi nakon raspuštanja Sabora rekli da su nam svi datumi prihvatljivi. Sad sam primio vijesti da je određen 17. travnja. Nama je sve dobro, sve nam paše, HDZ i partneri su spremni za demokratski test s obzirom na postignuća. Malo je neobično, ali je u okviru zakona - poručio je te dodao kako ''idu po novo povjerenje građana''.

- Poslodavci će voditi računa da im je poklonio još jedan neradni dan. Ljudi nas dovoljno poznaju, a mi ćemo u programu predstaviti neke nove ideje i ambicije. Ono što smo obećali 2016. i 2020. smo u najvećoj mjeri ispunili, a neke stvari i prije. Mi smo s rastom BDP-a od 2,8 posto u prošloj godini već danas na 75 posto razvijenosti EU, što znači da ćemo predstaviti nove ciljeve i doći do toga da ulovimo sve krajeve Hrvatske s onima koji su razvijeniji. Mi ćemo biti kakvi jesmo, ali ako nas politički napadnu, branit ćemo se, nekada i tvrđom retorikom. Imali smo prekrasnu predstavu oporbe u prošlom mandatu, ali je to njima na račun, ljudi to sve vide - dodao je.

Dodao je i kako su oni ''u odličnoj formi'' pa spomenuo i donošenje novog paketa mjera za građane. Komentirajući kritike oporbe što HDZ ''dio novaca koristi u svrhu predizborne kampanje'', Plenković je poručio kako je to ''uvijek ista tema''.

- Mi smo u kampanji osam godina. Jučer je kolega u Zadarskoj županiji pobrojao da sam bio 42. put u Zadarskoj županiji u osam godina mandata. To je naš način djelovanja, obilazimo Hrvatsku stalno, sad ćemo još intenzivnije. Ako netko misli da će predsjednik Vlade sjediti u uredu, taj se vara - poručio je.

- Neka ostali sami govore u svoje ime, a mi ćemo u svoje. Kad bi oporba bila na razini ove konstruktivne rasprave rezultata kakvu mi vodimo, to bi bilo dobro. Nažalost, to je izostalo proteklih godina. Ako krenete nakon uvjerljivog poraza 2020., pobjednik vam kulturno pruži ruku da sjednete za stol, a njima je to bilo ispod časti. Oni su izgubili 25 razlike, kad je riječ o odnosu HDZ-a i Restart koalicije. Mi smo pronašli rješenja za sve krize - komentirao je.

Plenković je također poručio i kako ''nitko nikada nije rekao da je Domovinski pokret bio potencijalni partner''.

- Penava je jučer rekao da je spreman surađivati s SDP-om. Ponavljaju istu pjesmicu s predsjedničkih izbora u prvom krugu i kad su pomogli Milanoviću da postane predsjednik. Riječ je o ljudima koji su imali ambicije u HDZ-u, bili su točno na današnji dan prije četiri godine pometeni na unutarstranačkim izborima kada je Penava izgubio. Nisu nam ponudili nijednu politiku, manipulirali su u ovim županijama, izmišljali priče kako postoje cjepiva i lijek, a da ih Vlada neće nabaviti. Ljudi su bez kredibiliteta. Nakon ovakvih postignuća gradonačelnika Osijeka i ranijeg župana, a današnjeg ministra obrane, naš će rezultat biti sigurno najmanje uvjerljiv kao i 2020., a moguće još i više - odgovorio je na pitanje novinara premijer.

Kada su ga novinari pitali o Lex AP-u, Plenković je odgovorio kako ''ne zna o čemu je riječ'', a taj zakon komentirao je tek nakon što je bilo rečeno da se radi o izmjenama Kaznenog zakona.

- To su povijesne izmjene jer je naša vlada po prvi puta odlučila regulirati femicid, povećati kazne za niz kaznenih djela poput silovanja, kako bi poslali poruku nasilnicima da Vlada vidi da trebaju postojati oštrije kazne. Što se tiče druge teme, pretpostavljam da ste to pratili, ta lažna teza koju su plasirali neki koji očito imaju koristi od takve prakse, mi smo ovim izmjenama uskladili zakonodavstvo s EU praksom. Ona postoji u još 30-ak zemalja - komentirao je.