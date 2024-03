Prve reakcije na neuobičajen datum izbora: 'Mislim da predsjednik s karakterom želi poslati poruku HDZ-u'

Zoran Milanović uspio je još jednom iznenaditi, ovaj put datumom održavanja parlamentarnih izbora. Javnost je tjednima spekulirala o mogućim nedjeljama, a onda je s Pantovčaka stiglo priopćenje: Datum je 17. travnja. Srijeda. Zamolili smo Večernjakove analitičare da nam prokomentiraju neobičan datum. "Osobno sam iznenađen tako ranim datumom izbora. Raniji izbori više odgovaraju HDZ-u s obzirom da je HDZ za njih spremniji. Dakle, Milanović nije pogodovao opoziciji. Vjerujem da se predsjednik odlučio za tako rani datum vođen temama koje su njemu važne. To je pitanje isporuke Rafala, za koje vjerojatno ne želi da sada budu iskorišteni u predizbornoj kampanji HDZ-a. Tu je pitanje imenovanja šefa SOA-e, koje će moći rješavati s izbornim pobjednikom", smatra analitičar Dragan Bagić.

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić podsjeća da je već bilo slučajeva da izbori nisu bili u nedjelju. "Bili su na radni dan kad je došlo do smjene HDZ-a, 3. siječnja 2000. Možda predsjednik s karakterom šalje poruku HDZ-u", smatra Mamić. "Sigurno nije dobro da je još jedan neradni dan, ali mislim da će to dignuti izlaznost, a predsjednik ispravno misli da to odgovara stankama lijevo od centra", dodaje.

S tim se slaže i Bagić. "Predsjednik se ovim potezom još jednom nametnuo kao subjekt i ključni akter političkih zbivanja. Takav pristup obnašanju dužnosti nismo imali od Stjepana Mesića", domeće.

"HDZ je svakako u boljoj startnoj poziciji od glavne konkurencije koja se tek pokušava posložiti pa u tom smislu raniji datum ide njima u prilog. S druge strane, poseban neradni dan za izbore usred tjedna može se gledati i kao pokušaj predsjednika da se poveća izlaznost, što bi trebalo više odgovarati oporbi. Jedini kome ovo baš nikako ne odgovara hrvatski su poduzetnici jer dodatni neradni dan netko mora platiti", dodaje analitičar Mate Mijić.

Profesorica Marijana Grbeša kaže kako bi kratka izborna kampanja mogla bi biti energičnija i imati općenito snažniji mobilizacijski učinak. "Na strankama je da to dobrom komunikacijom i kapitaliziraju. No, ako se izborna kampanja svede ne divljanje i međusobno vrijeđanje, ni srijeda im neće pomoći. Skrećem pozornost na inertnost naših institucija u regulaciji izbornih kampanja, posebno u kontekstu uloge društvenih mreža, objavljivanja anketa, izbornih debata itd. Ukratko, HDZ-ov plus su infrastruktura i teren, a oporbeni momentum kojeg trenutačno imaju – i tu je predsjednik sigurno odigrao za svoje. Bit će zanimljivo gledati slaganje lista pod ovakvim vremenskim pritiskom", pojašnjava Grbeša te dodaje da je zanimljivo kako će se ovo odraziti na izbore za EP koji se održavaju početkom lipnja. "Rani parlamentarni izbori daju nešto više vremena za pravu kampanju na EP izborima koji bi, kao i 2019., mogli iznjedriti neke nove igrače", smatra profesorica.