Milanović odgovorio koga smatra najvećom konkurencijom u predsjedničkoj utrci

"Deseti put sam ovdje ukupno i drago mi je, nisam bio nekoliko godina. Naši dečki i cure su bili ovdje 1941. godine, ali i 1991. Ovo je povratak u javni život, kalendar je takav, na neki način se potrefilo i drago mi je da sam ovdje nakon nekoliko godina. A predsjednica? Pa ona nije nikad ni dolazila ovdje. Ipak je? Možda griješim. Ne znam zašto danas nije ovdje", odgovorio je Zoran Milanović novinarima tijekom obilježavanja Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica pored Siska.

Govorio je i o problemu financiranja u kampanji, nakon medijskih napisa da u SDP-u imaju problema s budžetom za predsjedničke izbore.

"O tome ćemo kada dođe vrijeme. Kampanje su sve skromnije što se tiče financija, sve manje se troši. Sjećam se 2007. tada je bilo neizdrživo, nismo mogli pratiti ritam HDZ-a. Sljedećih 10 godina bilo je puno kontroliranije, transparentnije u svim strankama. Mislim da će ova kampanja biti financijski skromna."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istaknuo je kako nema najeru maktivirati mandat u Saboru.

"Aktiviranje mandata? Ne, ne znam čija je to ideja. Ja sam otišao 2017. iz Sabora. Nisam dolazio par mjeseci pa su me napadali,

šta bi tek bilo da sada aktiviram mandat i uzmem plaću? Nemam ni vremena za taj angažman.

Bojite li se Škore kao konkurentskog kandidata?

"Bojim li se Škore? Nema tu straha, nadmetat ćemo se pa tko bude uvjerljivi, tko bude jači. Vjerujem da će Hrvatska odabrati moderno, ne mogu reći novo, ali nisam ni baš tako star i potrošen. Ali jest strašan sud javnosti, izlažem se tome opet spremno. Prihvatiti ću svaki ishod. Nisam anketni favorit, prije sam uvijek bio mramorna gromada, biti anketni favorit, time mi je i lakše, nemam odgovornost velike stranke.

Foto: Borna Filić/PIXSELL Foto: Borna Filić/Pixsell

Dodao je i kako nije kritizirao predsjedničku funkciju, nego je rekao "da ona kako je Ustavom određena u Hrvatskoj doprinosi tome da se ljudi koji su izabrani za predsjednika osjećaju većim od života i da se ponašaju malo grandomanski, megalomanski. "

- HDZ je dobio malo više glasova od SDP-a i tog trena sam ja shvatio da nemam moralno pravo tražiti da budem mandatar. SDP je bio jaka stranka, a Plenković je svoju stranku na zadnjim izborima srozao na 22 posto. Ne bih htio o tome više govoriti. To je njihov problem, ne želim nikome od njih pakost, sa svima prema dobrom voljom. Kao što je govorio Abraham Lincoln, da se malo poslužimo otrcanim poslovicama, prema svima sa dobrom vjerom, a ni prema kome pakosno - pojašanjavao je Milanović, a potom se osvrnuo i na spekulacije da su Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović među kandidatima za novog šefa Europske komisije:

'Ne znam koliko je realno da odu u EK'

- Pa i u vezi ovih priča da su Grabar-Kitarović i Plenković kandidati za Europsku komisiju... Koliko je to realno, to je važno pitanje, ali ja nemam ništa protiv toga. Sjetimo se kada su kolege 2016. ružno sabotirali kandidaturu Vesnu Pusić za funkciju glavne tajnice UN-a. Koja nije bila realna, ali to je trebala biti naša osoba na nekom važnom mjestu pa su je barem trebali pustiti da se natječe. Dakle, ja želim da hrvatski kandidat ako je to ikako moguće, dođe u Vijeće Europe na poziciju tajnika ili tajnice. A ako netko od ovo dvoje može biti predsjednik Europske komisije, dapače, bez obzira što ja mislio o njima ovdje u Hrvatskoj. Posao predsjednika Komisije nije da radi za svoju zemlju, nego da štiti europske ugovore.

Na pitanje hoće li doći na proslavu Dana državnosti kod predsjednice Kolinde Grabar - Kitarović u utorak, 25. lipnja, odgovorio je kako to nije proslava već koktel zabava.

- To je koktel, nije proslava. Proslava treba biti na javnom mjestu. Ne znam još hoću li se pojaviti. I obitelji sam obećao da ćemo taj dan biti van Zagreba.

Na pitanje koga smatra najvećom konkurencijom, spremno je odgovorio: Sebe!