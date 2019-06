Milanovićev prvi događaj kao kandidat: U šumi Brezovica za Dan antifašističke borbe

Predsjednički kandidat Zoran Milanović dolazi sutra na obilježavanje Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica kraj spomenika prvom partizanskom odredu.

Biti će to prvi službeni događaj na kojem će se pojaviti Milanović otkako je u ponedjeljak i najavio svoju kandidaturu za predsjednika države. Događaj je to na koji su ga pozvali u Savezu antifašističkih boraca.

S Milanovićem bi u pratnji trebala biti i sisačka gradonačelnica SDP-ova Kristina Ikić Baniček.

Dan antifašističke borbe obilježava se u spomen na okupljanje sisačkih komunista koji su, na dan napada Sila osovine na Sovjetski Savez, pobjegli od uhićenja u okolne šume, te su kod naselja Žabno formirali Prvi partizanski odred na području okupirane Jugoslavije.

Iz te su šume izveli i nekoliko diverzija na željezničke pruge, što je bio prvi čin oružanog otpora u Hrvatskoj. Nakon napada ustaške vojske na žabenski logor odlaze u šumu Brezovica kod Siska gdje nastavljaju djelovanje, napadaju i nekoliko redarstvenih postaja u okolnim selima kada padaju i prve žrtve na obje strane. Nakon napada vojske i avijacije NDH na Brezovicu preko Save odlaze na Banovinu gdje se pridružuju tamošnjim ustanicima protiv NDH.

Prvi sisački partizanski odred imao je 77 boraca i bio sastavljen većinom od Hrvata. Osim Hrvata bile su u sastavu odreda tri osobe srpske i dvije slovenske nacionalnosti. Komandant odreda bio je Vlado Janić Capo, a politički komesar Marijan Cvetković.

Rat je preživjelo 38 boraca. Iako se general Janko Bobetko spominje kao član odreda, on to nije bio, ali su to bila tri njegova brata. Narodno oslobodilačkoj borbi Janko Bobetko se pridružuje ipak nešto kasnije.

Kako se zna isticati, sudjelovanjem u antifašističkom pokretu Hrvatska se uvrstila na stranu pobjednika u Drugom svjetskom ratu. Zakonom Republike Hrvatske o blagdanima iz 1991. 22. Lipnja je proglašen državnim praznikom, koji se od 2000. obilježava kod spomenika Prvom partizanskom odredu u šumi Brezovica, autora Želimira Janeša.

Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske na svojim internetskim stranicama upozorava na pogrešne interpretacije oko Odreda, koje idu za njegovim proglašenjem prvog u Europi. Ističu kako Sisački partizanski odred nije bio prvi u Europi, ali je bio prvi u Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Prema podacima koje su proteklih godina na proslavi u Brezovici spominjali i državni dužnosnici u postrojbama Narodno oslobodilačke vojske borilo se od 1941. do 1945. 230.000 građana Hrvatske.