Milanović o padu drona: 'Je li u toj letjelici bilo eksploziva? Da pitamo Clinta Eastwooda?'

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Rijeci gdje je bio na kavi s gradonačelnikom Markom Filipovićem, a kasnije se sastao i s rektoricom Sveučilišta u Rijeci Snježanom Prijić-Samaržija i njezinim suradnicima.

Milanović je komentirao današnju presicu o padu drona za koju kaže da nije baš pretjerano pratio.

- Stvar je ozbiljna. Sama kinetička energija je ozbiljna, a ako je tu još toplinska energija, eksploziv... To je strašno opasno. Slušali smo od premijera da su to bombe... Nisi ih mogao maknuti s ekrana. Avioni su mu letjeli tijekom presice, to mu je zadnji put. Lupetali su - rekao je Milanović.

- Je li taj eksploziv zemaljskog porijekla, je li to s neba došlo? Iz neke druge dimenzije? Prema onome što sam čuo, imam dojam da se radi o postupku gass lightinga. Ako nije privredni eksploziv, ako je zemaljskog porijekla, možda da pitamo Clinta Eastwooda? U njoj očito nije bilo eksploziva koji bi mogao raznijeti zgradu. Kad je u šest tona 50 kilograma TNT-a, onda se cijela zgrada trese i sve ide kvragu. To se i pričalo na početku, a onda se sazvala konferencija na kojoj nismo saznali ništa - dodao je Milanović.

Kazao je kako ne postoji istraga jer ne postoji osoba koju se može optužiti.

- Zanima me jel u tom objektu bilo TNT-a i koliko? Bomba može biti i božićna ili se radilo o eksplozivu koji bi sušačku gimnaziju pretvorio u prah i pepeo. Mamuticu bi uništio taj eksploziv od 50 kilograma o kojem se pričalo na početku. To su Plenkovićeva lupetanja - kazao je.

Kratko se osvrnuo na rekonstrukciju vlade.

- Ne vidim kako to doprinosti učinkovitosti Vlade i ljudima koji rade tamo. Makni ministra, zamijeni ga i nastavi raditi - odgovorio je Milanović.