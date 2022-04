Svašta je Korado u kratkom prilogu rekao, govorio je o ratu, svemiru, profiterima, i što god da je izgovorio, bilo je poučno i zanimljiv

PULS, HTV 1 ( 1 ruža) - Iskreno, nikada dosad nisam gledao ovu emisiju sve dok ovih dana nisam slučajno nabasao na Korada Korlevića. A čovjek kad naleti na njega, naprosto stane, vrati priču na početak i uživa. Prvo što sam primijetio je Koradova majica s likom Dana Darea, britanskog ZF strip junaka iz 50-ih, inače glavnog pilota međuplanetarne svemirske flote. Kad znanstvenik odjene takvu majicu za nastup na državnoj dalekovidnici, onda znate da je: 1. ili puk'o; 2. ili ga boli briga što će tko misliti o njemu. A Korado sigurno nije puk'o, dapače, jedan je od najboljih svjetskih lovaca na asteroide i spada u ljude koje bi svaka znanstvena akademija na svijetu prigrlila. Svašta je Korado u kratkom prilogu rekao, govorio je o ratu, djeci, svemiru, budućnosti, profiterima, i što god da je izgovorio, bilo je poučno i zanimljivo. Nakon njega išao je simpatičan prilog o osamdesetima, tako da moram priznati da me je ova nepretenciozna emisija opustila. Baš kao i uvjerljiva urednica Morana Kasapović koja je snimila maštovite najave priloga.

In magazin, NOVA TV (2 kaktusa)

Jedno sam popodne škicnuo ovu trash emisiju koja se emitira skoro svaki dan i gotovo nikoga od te novokomponirane hrvatske elite nisam prepoznao. Hrpa anonimusa u sunčanim naočalama kojima su prekrili pola lica. Kao da gledam TV Riyad, samo što su ove rejbanke neke moderne zapadnjačke burke. Ne kužim zašto nitko od tih zvijezda ne želi skinuti ćale dok daje izjave, to je neki minimum pristojnosti prema gledateljima. Daj bar da te ljudi vide i prepoznaju, ako te uopće itko i zna. U nekim od tih naočala vidi se cijela novinarska ekipa i pola Zagreba, ali nije jasno tko je njihov vlasnik sve dok se ne pojavi titl s imenom. Voditeljica emisije Mia Kovačić pak najave čita ukočeno, kao da pokušava riješiti zadatak iz trigonometrijskih funkcija strogoj profesorici matematike. A između svih tih naočala-priloga brdo reklama gdje nas bombardiraju afričkim šljivama, ulošcima, preparatima za zatvore, a onda reklamiraju i svaku emisiju s Nove TV, samo što još nisu počeli reklamirati i poneku s HTV-a. Uglavnom, kad se pojavila Sanja Doležal, bilo je to prvo lice bez naočala. Ali s kuhačom u ruci. Pa te se kuhače u Hrvata još nije dohvatio samo Manolić!

Dnevnik HTV 1 (1 kaktus)

Nije bilo lako Đurici najaviti prilog o najvećoj i najljepšoj slanini u Baranji pred kraj Dnevnika u nedjelju. Čovjek je cijelu emisiju odradio profi, bilo je tu Ukrajine, Le Pen, pa novoga Skeje - nekog brigadira Raosa, plina, turizma, podvodne arheologije, da bi na kraju uletio prilog o princezi pušnice! Sve je to okej, ta manifestacija OPG-ova gdje se jede, pije, hedonizira, pa čak i taj slaninarski derbi je simpatičan, no što takav prilog radi u središnjem Dnevniku? Da je bio u "Plodovima zemlje", nekim popodnevnim Vijestima, u hrpi emisija na jednom od četiri programa HTV-a, bilo bi prikladnije nego u Dnevniku. Uostalom, bolje bi bilo da se Hrvatima, službeno najdebljoj naciji u EU i narodu koji masovno umire zbog bolesti srca i krvnih žila, prouzročenih upravo zbog pretjeranog konzumiranja proizvoda iz pušnice, prikazuju natjecanja u najzelenijim salatama ili najdebljim brokulama. Koje Hrvati očito baš i ne vole.

Vijesti, Al Jazeera Balkans (1 ruža)

Tjedan dana čekam da na vijestima i dnevnicima HTV-a, RTL-a i Nove TV čujem nešto o srbijanskim izborima i tamošnjoj političkoj sceni. Ali ne o Vučiću, o kojemu naši uporno trube kao da tamo nitko drugi ne postoji, ili o starim političkim mrtvacima Čedi Jovanoviću i Borisu Tadiću. Želim nešto čuti o toj novoj, ozbiljnoj proruskoj desnici na koju sam nabasao tek na katarskoj Al Jazeeri u subotnjim Vijestima. Jedna se ta grupacija koja ljubi Putina zove Nada, druga Zavetnici, treći su otprije poznati Dveri. Očekivao sam da te novoruse vodi neka starčad koja se upravo vratila s kakvog četničkog mitinga s Ravne gore, gdje su okrenuli stado janjaca i vijorili mrtvačkim zastavama. No na ekranu je osvanula "zavetnica" plavuša Sanja Marić, skockana u bijelu košulju i smeđi sako, žena anđeo koju bi, da joj ne čujete glas i ono što izgovara, na prvu svrstali među zelene njemačke aktiviste ili mladež luksemburške ljevice. No kad je počela govoriti protiv EU, a žestoko u korist majčice Rusije koja se sprema započeti svjetski nuklearni rat, odahne čovjek što je Vučić pobijedio. Prije nje nastupio je Miloš Jovanović iz Nade, mladi skockani od glave do pete Srbin, kojemu je sve od Vučića nalijevo prokleto izdajničko. Uzalud polažemo nade u mlade, ista količina gluposti svuda je oko nas.