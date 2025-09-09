Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIOPĆENJE S PANTOVČAKA

Milanović o dolasku izraelskog ministra: 'Usporedio je Domovinski rat i agresiju na Gazu. To je uvredljivo'

Zoran Milanović i predsjednik Republike Bugarske Rumen Radev dali izjavu za medije
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
09.09.2025.
u 14:05

Na pitanje zašto se predsjednik Milanović nije sastao s izraelskim ministrom, iz Ureda ističu da je pravo pitanje zašto su ga uopće pozvali u Zagreb i s njime se sastali premijer Plenković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković

Izraelski ministar u Zagrebu je usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je uvredljivo za sve žrtve agresije na Hrvatsku i nije pravo pitanje zašto zašto ga nije primio predsjednik Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomacije i predsjednik Sabora, priopćeno je u utorak s Pantovčaka. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar danas je u posjetu Zagrebu i sastao se s predsjednicima vlade i Sabora i hrvatskim šefom diplomacije. 

"Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi", objavio je Milanovićev ured. 

Na pitanje zašto se predsjednik Milanović nije sastao s izraelskim ministrom, iz Ureda ističu da je pravo pitanje zašto su ga uopće pozvali u Zagreb i s njime se sastali premijer Plenković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. "U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina", rečeno je Hini s Pantovčaka.

Hrvatska bi trebala pokrenuti postupak priznavanja palestinske države kao prvi korak u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, a ne davati "podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja", naglašava se. 

S Pantovčaka zamjeraju i to što je zbog Sa'ara danas „satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti."

Saar je na Hinino pitanje na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s Gordanom Grlićem Radmanom o izjavama hrvatskog predsjednika Milanovića, koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, odgovorio da izjave koje služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne. 

Rekao je da su Izrael napali i "neki političari u prijateljskim zemljama." "Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo šta se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe., kazao je Sa'ar. 

Doktori upozoravaju da ovih 5 svakodnevnih 'zdravih' navika uništavaju vaše bubrege
Zoran Milanović i predsjednik Republike Bugarske Rumen Radev dali izjavu za medije
1/8
Ključne riječi
izraelski ministar Zoran Milanović

Komentara 4

Pogledaj Sve
ZA
zagabria4
14:21 09.09.2025.

Hrvatsko poltronstvo duboko je ukorijenjeno

Avatar southman
southman
14:19 09.09.2025.

Hrvatska vlada je prije tjedan dana primila palestinku predstavnicu a ovaj tjedan izraelskog ministra. I jednima i drugima je rekla isto. Kao što od prvog dana govori isto i Ukrajincima i Rusima. Vlada RH ne vodi svoju politiku dnevnopolitičkim pitanjima.

GH
ghost
14:16 09.09.2025.

Milanoviću, dva pitanja. Da li si kao netko tko je prisegnu na Ustav i poštovanje zakona čestitato Dan državnosti građanima RH (to što tvom egu ne paše datum - nebitno je)? I drugo pitanje El Comandante, zašto si prespavao odlazak na obljetnicu ATJ Lučko, postrojbe koja je prva stala u obranu suvereniteta RH?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još