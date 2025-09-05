Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PREMIJER U VIROVITICI

Plenković: Za razliku od Milanovića, koji godinama vodi prorusku politiku, mi smo uz Ukrajinu

Virovitica: Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u posjetu je Virovitičko - podravskoj županiji
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 13:42

Odbacio je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da su Vlada i Sabor spremni na slanje vojnika u Ukrajinu, nazvavši ih neistinitima

Premijer Andrej Plenković u Virovitici je izjavio da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, naglasivši kako je stav Vlade po tom pitanju jasan godinama. Odbacio je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da su Vlada i Sabor spremni na takav korak, nazvavši ih neistinitima.

Na novinarsko pitanje o daljnjoj podršci Ukrajini, Plenković je istaknuo solidarnost Hrvatske. "Za razliku od Milanovića, koji godinama vodi prorusku politiku, mi smo uz Ukrajinu. Do sada smo poslali 14 paketa vojne pomoći i nastavit ćemo s tim", rekao je. Dodao je da postoje različiti načini pružanja podrške te da slanje vojnika nije jedini oblik pomoći.

Virovitica: Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u posjetu je Virovitičko - podravskoj županiji
1/20
Ključne riječi
Andrej Plenković

Komentara 18

Pogledaj Sve
MS
masked singer
14:16 05.09.2025.

Ovo je jedna od rijetkih stvari u kojima se slažem s Plenkovićem!

KR
Krueger
14:17 05.09.2025.

Ukrajinci prolaze sličnu borbu kao i mi u Domovinskom ratu, samo što je njihov neprijatelj 100x jači nego što je bio naš...i zato-puna podrška Ukrajini!

AM
Amarcord
14:18 05.09.2025.

svaki normalan i moralan čovjek je na strani Ukrajine, oni drugi su na strani ruskog zla

