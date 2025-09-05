Plenković: Za razliku od Milanovića, koji godinama vodi prorusku politiku, mi smo uz Ukrajinu

Premijer Andrej Plenković u Virovitici je izjavio da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, naglasivši kako je stav Vlade po tom pitanju jasan godinama. Odbacio je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da su Vlada i Sabor spremni na takav korak, nazvavši ih neistinitima.
Na novinarsko pitanje o daljnjoj podršci Ukrajini, Plenković je istaknuo solidarnost Hrvatske. "Za razliku od Milanovića, koji godinama vodi prorusku politiku, mi smo uz Ukrajinu. Do sada smo poslali 14 paketa vojne pomoći i nastavit ćemo s tim", rekao je. Dodao je da postoje različiti načini pružanja podrške te da slanje vojnika nije jedini oblik pomoći.
