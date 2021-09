Milanović o Dodikovoj prijetnji: 'To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji Dan velikih planova. Odgovarao je na pitanja novinara, a komentirao je i s sastanak s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom Stranke demokratske akcije i predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

"Razgovarali smo i nećemo na tome stati. S tim želim upoznati Vladu i ministra vanjskih poslova. Izetbegović je došao, drago mi je, Mislim da je prostor za suradnju Hrvata i Bošnjaka velik, a trenutno ne ide kako treba. To naravno ne treba ići na štetu Srba", kazao je Milanović.

Nisu kaže razgovarali o Željku Komšiću. "Izetbegović je ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda, ja ne tražim prijatelje već sugovornike", dodao je Milanović.

"Stjepan Mesić je nazvao i predložio taj susret. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Nije uobičajeno, ali tako je bilo. Inicijator sastanka sam ja, od prije godinu dana, sada se dogodio", rekao je.

Komentirao je i Milorada Dodik koji je ponovno zaprijetio da će vlasti Republike Srpske nastaviti s konkretnim koracima "demontaže" nekih od najbitnijih institucija BiH, kao i da će taj entitet ponovo uspostaviti svoju vojsku.

"Dodik je na određeni način talac situacije u RS-u, elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on nije radikalan, ali to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio, drugo ne mogu takve gluposti pričati”, kazao je Milanović.

"U cilju mentalnog zdravlja i dostojanstva ne mogu takve gluposti pričati. Kada kažem, nosač aviona je zaista glupost, prijetiti vojskom RS nije glupost nego je neozbiljno, ali što je ta vojska deset umjesto sedam pušaka. To nije realno, to košta. I kada bi pravno bilo moguće, a nije, to košta. Mi znamo što si Hrvatska može priuštit, puno više nego Srbija", dodao je predsjednik.

