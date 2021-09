Lučić o sukobu na granici Kosova i Srbije: Tri su cilja 'srpskog svijeta'

O tenzijama na granici Srbije i Kosova u večerašnjoj emisiji Otvoreno govorili su Žarko Korać, bivši potpredsjednik srbijanske vlade, Ivo Lučić s Hrvatskog instituta za povijest, Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Ermina Lekaj Prljaskaj, saborska zastupnica albanske nacionalne manjine.

Odgovarajući na pitanje može li kriza na sjeveru Kosova prerasti u ozbiljni sukob, profesor Korać odgovorio je:

- Iskustvo svega što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije regije nas upozorava da trebamo biti jako oprezni. Nikad ne bih mogao reći da je to sve politička igra koja će se završiti kompromisom. Ono što je bitno je da se prije 5 godina u Bruxellesu razgovaralo i o tablicama i Vučić je potpisao da je zabrana kosovskih tablica privremena. To je vrijeme isteklo i Kurti je rekao ili ćemo i mi uvesti isto ili ćete ukinuti zabranu. Paradoks je da je ovu krizu uzrokovao Vučić. On se pravda da neke druge segmente sporazuma Kosovo nije ispunilo, što je također točno. Pitanje je kada će Vučić prestati da proizvodi krize koje njega predstavljaju kao lidera. Njega žele ustoličiti kao nekog lidera "srpskog sveta". Podsjeća me na Slobodana Miloševića.

Korać dodaje i da je rusko prisutstvo u regiji nemoguće bez prisustva krize te da Rusija "potiče sukob u regiji ako ga nije sama proizvela."

- Imamo čovjeka koji se polako otvoreno vraća na politiku za koju se 10 godina zalagao - politiku Srpske radikalne stranke. On koristi floskulu ugroženosti srpskog naroda u BiH, Crnoj Gori, sada i na sjeveru Kosova. Mene ovo u jednom specifičnom smislu podsjeća na način kako počinju konflikti. Retorika podsjeća na najmračniji početak rata na području bivše Jugoslavije - kazao je Korać, ali i dodao da se Vučić ne bi usudio prijeći zabranjenu liniju koja je određena Kumanovskim sporazumom.

- Na Kosovu su i snage KFOR-a, tu se nalazi i NATO baza. Moglo bi završiti gore nego 90-ih - smatra Korać.

Govoreći o ideji "srpskog sveta", Lučić je kazao:

- Kada se radi o nekom kulturnom i jezičnom povezivanju, to je opravdano, međutim ovo dobiva političku dimenziju, pa čak i agresivnu i neprihvatljivu. Vulin je rekao da je proces ujedinjenja počeo i da ga nitko više ne može zaustaviti. Vučić se nije ogradio od njega. Priča o srpskom svijetu nakon svega što smo proživjeli uvijek zvuči zlokobno.

Lučić je podsjetio i na 3 cilja "srpskog sveta" koja je naveo Vulin.

- Jedan je rješavanje nacionalnog pitanja Srba. Oni vjeruju, dakle, da ono nije riješeno na području bivše Jugoslavije, sprečavanja nastanka Velike Albanije, sprečavanje pogroma nad Srbima, kao da netko sprema genocid nad Srbima - rekao je Lučić.

Jakovina je istaknuo da i kada bi se dogodilo da se promjeni nešto u smislu vojnog razgraničenja, Srbiju bi to dovelo u takvu poziciju da nema lidera u Beogradu koji bi, po njegovom mišljenju, izveo takvu akciju.

- Mislim da o tome neće biti razgovora - rekao je Jakovina.

Ermina Lekaj Prljaskaj, saborska zastupnica albanske nacionalne manjine, kazala je da specijalne postrojbe Kosova čuvaju red i mir unutar svojih granica.

- Vučić radi teatar i pokušava dobiti poene unutar svoje države, svima je poznato da su sada izbori u Srbiji - kazala je.

Profesor Cvrtila smatra da će vjerojatno doći do deeskalacije situacije.

- Sutra je sastanak u Bruxellesu i on će otvoriti teme koje trebaju biti na stolu. Vučić dobro zna da postoji Kumanovski sporazum koji ne smije kršiti. On vrlo vješto manipulira događajima kako bi ih pretvorio u neku vrstu svoje pobjede. Pomaci bi mogli biti kada bi netko izvršio dovoljno jak pritisak, ali takvog aktera sada nema - kazao je Cvrtila pa dodao da Rusija ulazi na ovaj prostor zbog svojih interesa.

- Ne očekujem dramatične poteze Washingtona. Mnoge zemlje su izgubile nadu prema jedinom ispravnom putu a to su bile europske integracije. Makedonija je napravila veliki iskorak s promjenom imena, a onda su ih dočekali Bugari. Nama ne odgovara prazan, siromašan, frustriran prostor iz zemalja s kojima smo bili povezani. Ne odgovara nam jer bi smo tamo mogli plasirati robu - rekao je Cvrtila.

Lekaj Prljaskaj je kazala kako smatra da ne postoji strah od Velike Albanije, nego se tu radi o mitologiji koju Vučić koristi za ostvarenje svojih ciljeva.