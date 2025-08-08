Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
PROFESORICA ALEKSANDRA MAGANIĆ

Za čelno mjesto Vrhovnog suda javila se samo jedna kandidatkinja: Evo o kome je riječ

Zagreb: Profesorica Aleksandra Maganić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
08.08.2025.
u 17:12

Trenutačno je nositeljica i sunositeljica više predmeta iz građanskopravnog i trgovačkog modula na Pravnom fakultetu u Zagrebu, uključujući i poslijediplomski studij

Nakon što je u ponedjeljak istekao novi javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, Državno sudbeno vijeće danas je pristigle kandidature poslao u Uredu predsjednika Republike. A kako se doznaje za pozivni natječaj pristigla je samo jedna prijava – i to redovite profesorice na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandre Maganić.

Riječ je o pravnoj znanstvenici s bogatim akademskim i stručnim iskustvom, koja je već desetljećima prisutna na pravnoj sceni, kako u obrazovanju tako i u zakonodavnim procesima. Rođena 1967. godine u Zagrebu, školovala se u Osijeku, gdje je i završila Pravni fakultet sa zavidnim prosjekom 4,86, uz dvostruku Rektorovu nagradu. Magistrirala je 2005. godine, a doktorirala 2008. na temi izvanparničnog procesnog prava.

Profesionalni put započela je kao asistentica na osječkom Pravnom fakultetu, potom je bila vježbenica na Županijskom sudu u Osijeku, a nakon toga se vratila u znanost. Od 2010. predaje u Zagrebu, gdje je prošla sve akademske stepenice do titule redovite profesorice. Trenutačno je nositeljica i sunositeljica više predmeta iz građanskopravnog i trgovačkog modula na Pravnom fakultetu u Zagrebu, uključujući i poslijediplomski studij. Sudjelovala je u izradi Zakona o parničnom postupku i Obiteljskog zakona, a surađuje i s brojnim međunarodnim pravnim institucijama, među kojima su Max-Planck Institut u Hamburgu, Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju i Pravosudna akademija RH. Aktivna je i u arbitražnom pravu te članica Europskog instituta za pravo. Prema pisanju Jutarnjeg lista, njezina kandidatura za predsjednicu Vrhovnog suda stigla je poštom iz Hamburga, gdje trenutno boravi.

Ipak, njezino smo ime nedavno spominjali i u nešto drugačijem kontekstu. Kako je ranije pisao Večernji list, dio stanara dvorišne zgrade u Preradovićevoj 42/1, u kojoj Maganić stanuje sa suprugom Darkom Maganićem, predstavnikom stanara, upozorio je na sumnjive okolnosti tijekom postupka samoobnove. Tvrde kako je u sklopu obnove upravo Darko Maganić napravio balkon koji je dvostruko veći od ostalih, bez građevinske dozvole, a sve to, kako kažu, bez suglasnosti većine suvlasnika i uz niz proceduralnih propusta. Zabrinuti stanari ukazuju da je riječ o opasnom zahvatu koji narušava statiku zgrade te simbolizira manjkavosti i moguće zlouporabe u sustavu samoobnove.

Sandra Artuković Kunšt, nije poslala svoju kandidaturu iako je predsjednik Milanović prije poručio da će upravo nju ponovno predložiti ako se odluči kandidirati. Podsjećamo kako vladajuća većina u lipnju nije prihvatila Sandru Artuković Kunšt koju je predložio predsjednik Milanović.

Ključne riječi
predsjednik vrhovnog suda pravo Aleksandra Maganić Vrhovni sud

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar juma
juma
17:29 08.08.2025.

Što me briga gdje se školovala i gdje je radila. Je li bila član partije ili povezana sa SDB-om? Alo prodje ta pitanja, tek onda se mogu razmatrati kvalifikacije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Zagreb: Na današnji dan 2012. oslobo?eni su generali Ante Gotovina i Mladen Marka?
Premium sadržaj
3
Pravosudno i političko mrcvarenje

Suđenje hrvatskim generalima groteska je međunarodne pravde

Toga povijesnog 16. studenoga 2012. u 9 sati sve je utihnulo. Život je stao u Hrvatskoj kao nikada prije i poslije. Iščekivalo se kakav će posljednji sud biti izrečen za Oluju, ne samo generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču već i bivšem predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, ministru obrane Gojku Šušku, načelniku Glavnog stožera Zvonimiru Červenku, državnom i vojnom vrhu, kao i 150-200 tisuća sudionika Oluje, a onda i čitavoj Hrvatskoj za „udruženi zločinački pothvat“.

Premium sadržaj
19
OTKRIVA SATNIK VIDOVIĆ :

Predajom 21. kordunskog korpusa srpske vojske završio je rat u Hrvatskoj: 'Mogli smo zarobiti još dva korpusa'

“Stao Čedo 50 metara od mene, stao i ja. Vidim, popravlja uniformu i kreće, lupa strojevim korakom i pozdravlja vojnički. Ja stojim, čekam i pozdravim ga. A on će: ‘Gospodine generale, pukovnik Čedomir Bulat predaje vam 21. kordunski korpus i čestita Hrvatskoj vojsci na pobjedi!’ Zahvalio sam, pružio ruku i pitao ga kako je.“ Tako je general Stipetić opisao trenutak svoje najveće pobjede

Učitaj još