Milanović dodijelio nove činove vojnicima: 'Završili ste ozbiljnu školu i dobro se oznojili'

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" dodijeljeni su u ponedjeljak činovi poručnika naraštaju kadeta, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović poželio im je da stečeno znanje ne moraju koristiti u pravom ratu i tamo "gdje Hrvatska nema interesa biti".

"To ćemo ocjenjivati mi, jer tamo gdje je NATO ili netko treći kaže da trebaju svi biti to poštujemo, ali mi ćemo na kraju razmisliti je li to dobro za nas, jer vaše živote i vaše obitelji nećemo izlagati bez osobite potrebe", rekao je Milanović novim poručnicama i poručnicima.

Naglasio je kako je jedna potreba ispred svih - zaštita Hrvatske. Kao vrhovni zapovjednik, kazao je, odgovara prema hrvatskom Ustavu za cjelovitost,neovisnost i obranu RH, taj posao doživljava "smrtno ozbiljnim" i radit će ga s vjerom i srcem. Novim časnicima poručio je kako su završili ozbiljnu školu, oznojili se figurativno i doslovno te da je njihov izbor poziva vojnika, koji nije za svakoga, sudbonosan.

Foto: Robert Anic/Pixsell

Prema vrhu, kazao je, idu najbolji od najboljih, to će možda biti i neki od njih i postati generali. To, naglasio je, ne mogu biti svi ali će se zalagati da "svi ostali prema vrhu putuju po istim uvjetima i pravilima za sve".

"Znanje je oduvijek bila moć, a danas više nego ikad znanje, novac i tehnologija nisu igrali veću ulogu u ratu i vojevanju, danas je to razlika između opstanka i nestanka, naglasio je Milanović. Dodao je da pobjeđuje onaj tko ima i ulaže, ima srce i zdravu glavu.

Banožić: Prioritet razvoj i jačanje Hrvatske vojske

Ministar obrane Mario Banožić, uz čestitke novim časnicima, poručio je kako je prioritet daljnji razvoj i jačanje Hrvatske vojske koja je stvorena u Domovinskom ratu. Poručio im je i da im vrijednosti onih koji su dali živote u obrani i stvaranju hrvatske države bude nit vodilja kako se služi domovini.

"Vojni poziv je izuzetno složen, odgovoran i izazovan,a najveća odgovornost bit će zbog ljudi koji će vam biti povjereni. Stoga budite pošteni i pravedni u donošenju odluka, pokažite stav, znanje i sposobnost i zavrijedite poštovanje", rekao im je Banožić. Pozvao ih je da čuvaju teritorijalnu cjelovitost i integritet Hrvatske i da svojim radom pridonesu razvoju hrvatskog društva, a za što je preduvjet sloboda koja je teško stečena uz mnoge žrtve.

Admiral Hranj: Velika odgovornost i očekivanja

Načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske admiral Robert Hranj poručio je mladim časnicima kako je poziv koji su izabrali izuzetno zahtjevan, izazovan i složen posao, da su pred njima velika odgovornost i očekivanja te da uvijek trebaju djelovati u okviru zakona i sigurnosnih mjera. Sustav će vas pratiti i pomagati vam u daljnjem usavršavanju, jer znanje više nego ikad predstavlja moć i može biti prevaga, a ponekad spasiti i život.

Zapovjednik HVU general pukovnik Mate Pađen rekao je kako novi časnici od danas postaju djelatne vojne osobe, jer su dobili raspored na nove dužnosti na njihov zahtjevan i odgovoran poziv na kojima će moći primijeniti stečeno znanje u raznim situacijama, kreativno razmišljati i brzo donositi odluke.

Foto: Robert Anic/Pixsell

Kroz školovanje na HVU prošli ste izazovne i teške trenutke, ispite i terenski rad, ali i prijateljstvo i druženje i nakon 4 do 5 godina školovanja došlo je vrijeme za nove izazove, dodao je Pađen čestitavši ima na postignutom uspjehu.

Osim čina poručnika kadeti su primili časnički bodež, rješenje o prijamu u djelatnu vojnu službu i odluku o rasporedu u postrojbe Hrvatske vojske.