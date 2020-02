Milan Kučan: Milanović je minirao sporazum Drnovšeka i Račana

Do prvog predsjednika neovisne Republike Slovenije Milana Kučana nije bilo lako doći: na intervju s njim čekali smo gotovo godinu dana. A kako je Kučan posljednji živući svjedok razgovora tadašnjih predsjednika država nastalih raspadom, jako nas je zanimalo da čujemo dosad nepoznate detalje s tih maratonskih pregovora koji su prethodili krvavim ratovima u Hrvatskoj i BiH. U ekskluzivnom intervjuu Kučan otvoreno govori o odnosima s Tuđmanom i Miloševićem, uzrocima raspada SFRJ, o tome kako je Hrvatska odbila vojno pomoći Sloveniji, o Zoranu Milanoviću koji je, po njemu, kriv što nije došlo do potpisivanja sporazuma o razgraničenju koji su dogovorili Drnovšek i Račan, ali i o Bosni i Hercegovini koja je i za njega bure baruta.

Slovenski premijer Marjan Šarec dao je ostavku, što se činilo nekako i logičnim s obzirom na to da vodi manjinsku vladu. Bi li Šarec mogao ponovno pobijediti i doći na vlast?

Teško je to reći. Postoje dvije mogućnosti kako bi se ti procesi mogli dalje odvijati. Vjerojatno će doći do pokušaja da se formira nova vlada unutar postojećeg sastava državnog zbora. Tu, naravno, dosadašnji premijer Šarec i njegova stranka neće sudjelovati, ali je teško vjerovati da će tako doći do čvrste koalicije. Druga mogućnost su prijevremeni izbori, vremenski negdje krajem travnja ako sve bude unutar postojećih zakonskih rokova. Obično u Sloveniji važi da onaj koji razbije vladu na izborima nije nagrađen. Postoji jedna razlika u javnoj percepciji Šarca i njegove stranke. Vidjet ćemo što to znači. Ako, kako je rekao, dobije većinu, to bi bila podrška onome što je do sada radio.

