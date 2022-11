Mijić: Trumpove dodvorice bili su loši kandidati i zato su izgubili ključne utrke

O ishodu američkih međuizbora u studiju Večernjeg lista govorio je politički analitičar Mate Mijić.

- Povijesni trendovi međuizbora, kao i većina anketara, sugerirali su da se trebao dogoditi nešto veći pomak od plavoga prema crvenome, dakle da bi republikanci, pogotovo u Predstavničkom domu, trebali dobiti značajniji broj mandata od onoga što je sada izvjesno da će dobiti - rekao je uvodno Mijić te istaknuo kako se za Senat i predviđalo da će utrka biti tijesna. Republikanci, kaže, još uvijek imaju šansu osvojiti Senat.

Činjenica je, tvrdi, da su republikanci bili bez jasne nacionalne poruke. Demokrati su, dodaje, slali vrlo jasne svjetonazorske i ideološke poruke, dok su republikanske poruke bile više vezane uz ekonomiju, inflaciju i općenito nepopularnost predsjednika Bidena.

- Pokazalo se da to očito nije bilo dovoljno. Republikanci nisu baš imali jasne poruke na nacionalnoj razini i očito je da nisu uspjeli animirati dobar dio svojih birača - smatra Mijić.

- Za demokrate je ovo bila jako dobra noć. Mislim da će njihovo tumačenja, kao i svakoga, biti da je to za njih bio rezultat iznad očekivanja - navodi. Kada se dogodi rezultat iznad očekivanja, Mijić tvrdi kako u politici to rijetko bude poticaj da se radi još bolje, nego češće označava da treba jednako nastaviti dalje.

- Ako to prevlada, a sve pokazuje da bi moglo, demokrati će izbore 2024. dočekati u istom stanju kao što su sada. Nisu oni na ovim izborima prošli solidno zbog svojih velikih uspjeha nego zato što su republikanci podbacili. Demokrati, ako u ovom stanju dođu na izbore 2024., to će za njih biti još jedni neizvjesni izbori. Teško da će se Bidenova popularnost promijeniti, on je po svim istraživanja dosta nepopularan predsjednik. S druge strane, republikanci moraju ovdje iščitati neke poruke koje je njima poslao elektorat. To su poruke da moraju jasno znati na kojoj platformi idu na izbore - kazao je.

Budući odnosi u Republikanskoj stranci bit će, ističe, određeni ambicijama Donalda Trumpa, ali i Rona DeSantisa. Rona DeSantisa, guvernera Floride, Mijić naziva "novom zvijezdom".

- Ostvario je povijesni rezultat na Floridi, najbolji rezultat republikanca u 30 godina, puno bolji i od rezultata Donalda Trumpa 2016. i 2020. godine - rekao je Mijić i dodao kako DeSantis nije u baš dobrim odnosima s Trumpom koji ga je pokušao potkopati u izbornoj utrci svojim komentarima prije nekoliko dana. - Unatoč tome što nema simpatije Trumpa, ispalo je da prolazi jako dobro - dodaje.

Trump, smatra, neće prihvatiti mišljenja da je njegovo vrijeme gotovo. - On je jedan od onih koji su sami sebi najbitniji. Podržao je neke loše kandidate samo zato što su bili spremni usvojiti njegovu agendu i staviti sebe u drugi plan u odnosu na njega u vlastitoj kampanji. Birao je te kandidate na temelju manjka njihovog karaktera, a zapravo se pokazuje da su to trebali biti vrlo karakteri kandidati - navodi i dodaje kako nisu svi Trumpovi kandidati prošli loše.

- Velika većina prošla je jako dobro, ali u američkom izbornom sustavu predsjednika se ne bira, laički rečeno, čisto demokratski, nego postoji izbornički kolegij.

- Kandidati Donalda Trumpa su prošli dobro, osim tamo gdje je to najbitnije - ističe.

Na pitanje hoće li rezultati međuizbora utjecati na svjetsku politiku i ukrajinsku krizu, Mijić ističe kako uopće ne zna odakle su se u javnom prostoru pojavile ideje da bi SAD mijenjao vanjsku i obrambenu politiku na temelju toga tko je trenutno većina u Kongresu ili Senatu.

- Takve se promjene u SAD-u nikada ne događaju preko noći. Ne postoji predsjednik, čak ni Trump to nije napravio, koji bi vukao radikalne poteze preko noći - smatra.

- Vrlo je naivno očekivati da bi se Sjedinjene Američke Države repozicionirale preko noći u globalnim odnosima samo na temelju toga tko je danas izabran na neku političku funkciju jer, kao što znamo, osim Kongresa i Bijele kuće, vrlo veliku ulogu u američkoj politici ima, od Vrhovnog suda do federalnih sudova, ali na kraju dana i Pentagon - zaključuje.