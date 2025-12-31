Dijete palo u okno lifta u napuštenom objektu u Primoštenu, teško je ozlijeđeno

Dječja igra umalo je završila tragično nakon što je jedno dijete jučer oko 17 sati u Promoštenu palo u okno lifta u napuštenom objektu. Naime, djeca su se igrala u tom napuštenom objektu kada je jedno dijete palo u okno lifta te je zadobilo teške tjelesne ozljede.
Policija je odmah obavila očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu. Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policija nastavlja s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti, objavila je PU šibensko-kninska.
sezona velikih sniženja
Počela su ogromna sniženja u Zari: Pronašli smo najbolje komade koje se isplati kupiti
KRAJ GODINE, NOVI POČETAK
Sudbina se mijenja u ponoć: Dnevni horoskop otkriva tko donosi životnu odluku, a tko zatvara vrata prošlosti!
Izlazak iz sjene
Intimni masažeri više nisu tabu, nego dio njege, a postali su alat za opuštanje i poboljšanje kvalitete života
Stilska jednadžba