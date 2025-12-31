Naši Portali
PREVEZENO U SPLITSKU BOLNICU

Dijete palo u okno lifta u napuštenom objektu u Primoštenu, teško je ozlijeđeno

Ilustracija
Marko Mrkonjić/PIXSEL
Autor
Karolina Lubina
31.12.2025.
u 09:30

Policija je odmah obavila očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu

Dječja igra umalo je završila tragično nakon što je jedno dijete jučer oko 17 sati u Promoštenu palo u okno lifta u napuštenom objektu. Naime, djeca su se igrala u tom napuštenom objektu kada je jedno dijete palo u okno lifta te je zadobilo teške tjelesne ozljede.  

Policija je odmah obavila očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu. Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
 
U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policija nastavlja s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti, objavila je PU šibensko-kninska. 
Ključne riječi
lift nesretan slučaj dijete

