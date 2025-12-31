VIDEO/FOTO Zagrebačka policija kod maloljetnika našla stotine zabranjenih petardi. Pogledajte taj arsenal!

Nastavljajući provoditi pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026.", policijski službenici Policijske uprave zagrebačke tijekom proteklih dana intenzivno su provodili mjere i radnje usmjerene na sprječavanje nedozvoljene prodaje i uporabe oružja i pirotehničkih sredstava, s ciljem zaštite života, zdravlja građana i imovine uoči božićnih i novogodišnjih blagdana. U ponedjeljak 29. prosinca 2025. između 18 i 22 sata policijski su službenici provodili pojačani nadzor na području Črnomerca, obuhvaćajući otvorene prostore, ulice, parkove, trgove te zone odgojno-obrazovnih ustanova na području II. Policijske postaje Zagreb, i to you naseljima Malešnica, Špansko, Gajnice i Stenjevec.

Tijekom postupanja u Gajnicama, u Parku 101. brigade HV-a, zatečena su dva maloljetnika kod kojih je pronađeno ukupno 177 petardi F2 kategorije, koje su privremeno oduzete, a protiv obojice je podnijet optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. U naselju Špansko, u parku na području ulica Antuna Šoljana i Savske Opatovine, jedan je maloljetnik nakon uporabe pirotehničkog sredstva F2 kategorije policijskim službenicima dragovoljno predao i pirotehničko sredstvo F4 kategorije, zbog čega je zakonskom zastupniku – roditelju izdan obvezni prekršajni nalog. Drugi je maloljetnik nakon uporabe pirotehničkog sredstva F3 kategorije dragovoljno predao 13 komada pirotehnike iste kategorije, te je protiv njega podnijet optužni prijedlog.

Također, u ponedjeljak 29. prosinca oko 23 sata, policijski su službenici na okretištu autobusa u Bijeničkoj ulici zatekli maloljetnika koji je bacao nedopušteno pirotehničko sredstvo. Kod njega je pronađena još jedna petarda F2 kategorije, nakon čega je uz prisutnost roditelja priveden u službene prostorije policije. Pirotehnička sredstva su oduzeta, maloljetniku je uručena obavijest sukladno članku 109.a Prekršajnog zakona, a protiv njega će biti podnijet optužni prijedlog. Dan kasnije obavljena je pretraga obiteljske kuće kojom prilikom je pronađeno dodatnih 111 komada nedopuštenih petardi F2 kategorije, koje su također oduzete. Uz navedeno, u petak 26. prosinca 2025. u večernjim satima, na području Črnomerca u parku je zatečen još jedan maloljetnik u posjedu pirotehničkih sredstava F3 kategorije. Zbog počinjenog prekršaja uručena mu je pisana obavijest o podnošenju optužnog prijedloga, a tri petarde su oduzete.