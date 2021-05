Mihanović: Ivošević je verbalni terorist, normalan čovjek to ne može napisati

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović održao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je Bojana Ivoševića nazvao verbalnim teroristom te ga je pozvao da povuče kandidaturu za dogradonačelnika.

- Normalan čovjek to ne može napisati. Na takav način izvrijeđati Židove, Rome, Hrvate i veličati Hitlera može samo osoba koja ima ozbiljan poremećaj u glavi. Napisati da je prosječan Hrvat seljačina i ustaša, a prosječan Židov nacist i još uz to, izražavati razumijevati Hitlera, može samo verbalni terorist poput Ivoševića. Ivoševiću nije mjesto u zgradi iza mojih leđa, nego u nekoj drugoj instituciji zatvorenog tipa - poručio je Mihanović.

Dodao je da je jedino gore od Ivoševićeve objave, izostanak reakcije Ivice Puljka.

- Puljak je prvo negirao izjavu, a onda, kada je Ivošević priznao, mene optužio za prljavu kampanju. Građani Splita moraju znati da se Puljak, koji se predstavljao kao progresivan i napredan, nije niti jednom riječju ogradio od gadosti koje je napisao Ivošević. To je napredni Split koji nude - kazao je Mihanović.

Ivoševića je nazvao sramotom grada Splita.

- Prvo Puljak izvrijeđa Petrova, Šolu i Raspudića, a onda Ivošević prijeti Židovu likvidacijom i izražava razumijevanje za holokaust. To je Split kakvog se ja sramim. To nisu ljudi koji mogu ikome donijeti išta dobro. To su verbalni teroristi kojima ništa nije sveto. Zato javno pozivam Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer on je sramota ovog grada. To je jedini odgovoran i moralan čin koji on može napraviti. Pozivam Ivicu Puljka da smogne snage i javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala. Ako to ne učini, bit će isti kao Ivošević - zaključio je.

Podsjetimo, u medijima se pojavila prepiska rasprave na Facebooku u kojoj je Ivošević izvrijeđao osobu židovske nacionalnosti te prijetio smrću. Nakon što su te antisemitske izjave izazvale su niz osuda i sam Ivošević je priznao da je reagirao neprimjereno.