Meteorolozi najavljuju nagli obrat: Evo kada dolazi jaka kiša

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali s nekoliko zanimljivih meteoroloških detalja koji mogu utjecati na vaše dnevne planove. Jutro će biti obilježeno lokalnom maglom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, dok će ostatak zemlje uživati u sunčanim razdobljima. No, navečer nam sa zapada stiže porast naoblake, što može nagovijestiti promjenu vremena u narednim danima.

Na kopnu će vjetar biti uglavnom slab, pa neće stvarati dodatne poteškoće ni na cestama ni pješacima. U gorju se očekuje povremeno umjeren jugozapadni vjetar, što će dodatno raspršiti maglu i unijeti malo dinamike u atmosferu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će prilično niske, ponegdje i ispod nule, ali tijekom dana očekuje se porast na vrijednosti između 5 i 10 °C. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 8 °C, dok će na vrhovima okolnog gorja biti nešto svježije, oko 5 °C.

Jadran će, kao i obično, ponuditi nešto ugodnije temperature. Jutro će obilježiti slaba do umjerena bura, osobito na sjevernom dijelu obale, dok će tijekom dana prevladavati umjeren sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature na Jadranu kretat će se između 13 i 16 °C, što će svakako razveseliti sve one koji planiraju boraviti na otvorenom. Nema značajnih najava za oborine, pa će dan biti pogodan za sve aktivnosti na otvorenom, od šetnji do sporta i putovanja. Ipak, vozači i putnici trebaju biti oprezni u jutarnjim satima zbog moguće magle, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na prilazima Zagrebu.

Prema prognozi DHMZ-a idući tjedan u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, od utorka mjestimice s kišom, češćom u srijedu. Vjetar slab. Dnevna temperatura bez veće promjene ili malo niža od subotnje, a jutarnja u porastu, mjestimice uz maglu. Na Jadranu promjenjivo oblačno. U ponedjeljak je rijetko moguća kiša, a zatim će je biti povremeno. Štoviše, u srijedu su na jugu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo i umjereno jugo i istočni vjetar. Ujutro viša temperatura od subotnje, a dnevna podjednaka ili malo viša. Pljuskovi će se nastaviti i na četvrtak i petak kada se diljem Hrvatske najavljuje grmljavinsko nevrijeme.