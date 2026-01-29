Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U FOKUSU

Merz i još 14 lidera iz EPP-a dva dana u Zagrebu kod premijera i šefa HDZ-a Plenkovića

storyeditor/2026-01-28/PXL_REU_101225_143267583.jpg
Foto: Markus Schreiber/REUTERS
1/2
Autor
Sandra Veljković
29.01.2026.
u 09:16

Na retreatu će se raspravljati o globalnim izazovima i geopolitičkom okruženju, budućoj arhitekturi EU uz poseban naglasak na demografsku obnovu Europe, kao i o radnom programu EPP-a za 2026. godinu

Njemački kancelar Friedrich Merz prvi put dolazi u Zagreb, gdje će sudjelovati na okupljanju europskih političkih lidera iz Europske pučke stranke. Naime, sutra i prekosutra u glavnom gradu Hrvatske održava se EPP Leaders' Retreat, neformalni, ali politički važan susret na kojem, prema dostupnim podacima, sudjeluje 15 predsjednika vlada, čelnika europskih institucija i vodećih političara te stranačke obitelji. Na retreatu će se raspravljati o globalnim izazovima i geopolitičkom okruženju, budućoj arhitekturi EU uz poseban naglasak na demografsku obnovu Europe, kao i o radnom programu EPP-a za 2026. godinu.

Uz njemačkog kancelara, dolaze predsjednik EPP-a Manfred Weber, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, poljski premijer Donald Tusk, latvijska premijerka Evika Siliņa, portugalski premijer Luís Montenegro, ciparski predsjednik Nikos Christodoulides te luksemburški premijer Luc Frieden. Također, u Zagrebu će biti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola i predsjednik EPP-a Manfred Weber, kao i niz oporbenih čelnika, među njima Janez Janša, Boyko Borisov, čelnik španjolske oporbe Alberto Núñez Feijóo te zamjenik talijanske premijerke i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani. Uz službeni program retreata, sudionici će održati i niz bilateralnih sastanaka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Među njima je i Merz – Plenković je, naime, krajem prošle godine bio u Belinu, a sada će imati priliku, u bilateralnom razgovoru, analizirati što se dogodilo od tada. Posebnu težinu ima činjenica da je riječ o kancelaru Njemačke, koja je uz Francusku, noseća os Europske unije.

Kao ključni element, u Zagrebu će se usvojiti izjava o demografiji, koju je pripremio HDZ. Kako navode, riječ je o njihovu doprinosu adresiranju demografije, uz namjeru da demografija postane horizontalna tema u svim europskim politikama, visoko na agendi europskih institucija i uz osiguravanje stvarne financijske potpore mjerama koje provode države članice. Također, raspravljat će se o trenutačno najvažnijim političkim pitanjima za Europu. Fokus razgovora bit će na ratu u Ukrajini i mirovnim inicijativama, odnosima EU sa Sjedinjenim Državama i novom administracijom Donalda Trumpa, kao i na energetskim i migracijskim izazovima, proširenju Unije te jačanju konkurentnosti Europe te o rastućem populizmu.

Retreati Europske pučke stranke održavaju se u neformalnom formatu kako bi se čelnicima omogućila otvorenija i sadržajnija razmjena stavova o osjetljivim političkim temama, izvan okvira formalnih summita i službenih pregovora. Takvi susreti služe kao prostor za usklađivanje političkih prioriteta i pripremu budućih inicijativa prije njihova pretvaranja u službene politike i dokumente.

Za HDZ i premijera Andreja Plenkovića održavanje takvog formata u Zagrebu potvrda je političkog pozicioniranja Hrvatske unutar najutjecajnije europske stranačke obitelji. Činjenica da se susret europskih lidera održava u Zagrebu, uz sudjelovanje niza predsjednika vlada i čelnika europskih institucija, u HDZ-u vide kao priznanje aktivnoj ulozi Hrvatske u europskim raspravama o sigurnosti, demografiji i budućnosti Europske unije. Posebnu političku težinu daje i to što je HDZ autor dokumenta o demografskoj obnovi Europe, koji se na retreatu usvaja kao službeni dokument EPP-a.
Drama u Zagrebu: Plamen progutao pizzeriju, vatrogasci spašavali stanove od dima
Ključne riječi
posjet Hrvatskoj Andrej Plenković HDZ Antonio Tajani Alberto Núñez Feijóo Manfred Weber Friedrich Merz

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar HajdukLika
HajdukLika
10:05 29.01.2026.

Sad će Aca Vučić okupiti još više lidera u Beogradu …

Avatar oluja95.
oluja95.
09:49 29.01.2026.

Pa daj nemojte!?! Nitko nije zvao Hajdaša Dojkića? Prepametnu Daliju? Mrak Tartaš? Zorana druga Milanovića bar?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!