Merz i još 14 lidera iz EPP-a dva dana u Zagrebu kod premijera i šefa HDZ-a Plenkovića

Njemački kancelar Friedrich Merz prvi put dolazi u Zagreb, gdje će sudjelovati na okupljanju europskih političkih lidera iz Europske pučke stranke. Naime, sutra i prekosutra u glavnom gradu Hrvatske održava se EPP Leaders' Retreat, neformalni, ali politički važan susret na kojem, prema dostupnim podacima, sudjeluje 15 predsjednika vlada, čelnika europskih institucija i vodećih političara te stranačke obitelji. Na retreatu će se raspravljati o globalnim izazovima i geopolitičkom okruženju, budućoj arhitekturi EU uz poseban naglasak na demografsku obnovu Europe, kao i o radnom programu EPP-a za 2026. godinu.

Uz njemačkog kancelara, dolaze predsjednik EPP-a Manfred Weber, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, poljski premijer Donald Tusk, latvijska premijerka Evika Siliņa, portugalski premijer Luís Montenegro, ciparski predsjednik Nikos Christodoulides te luksemburški premijer Luc Frieden. Također, u Zagrebu će biti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola i predsjednik EPP-a Manfred Weber, kao i niz oporbenih čelnika, među njima Janez Janša, Boyko Borisov, čelnik španjolske oporbe Alberto Núñez Feijóo te zamjenik talijanske premijerke i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani. Uz službeni program retreata, sudionici će održati i niz bilateralnih sastanaka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Među njima je i Merz – Plenković je, naime, krajem prošle godine bio u Belinu, a sada će imati priliku, u bilateralnom razgovoru, analizirati što se dogodilo od tada. Posebnu težinu ima činjenica da je riječ o kancelaru Njemačke, koja je uz Francusku, noseća os Europske unije.

Kao ključni element, u Zagrebu će se usvojiti izjava o demografiji, koju je pripremio HDZ. Kako navode, riječ je o njihovu doprinosu adresiranju demografije, uz namjeru da demografija postane horizontalna tema u svim europskim politikama, visoko na agendi europskih institucija i uz osiguravanje stvarne financijske potpore mjerama koje provode države članice. Također, raspravljat će se o trenutačno najvažnijim političkim pitanjima za Europu. Fokus razgovora bit će na ratu u Ukrajini i mirovnim inicijativama, odnosima EU sa Sjedinjenim Državama i novom administracijom Donalda Trumpa, kao i na energetskim i migracijskim izazovima, proširenju Unije te jačanju konkurentnosti Europe te o rastućem populizmu.

Retreati Europske pučke stranke održavaju se u neformalnom formatu kako bi se čelnicima omogućila otvorenija i sadržajnija razmjena stavova o osjetljivim političkim temama, izvan okvira formalnih summita i službenih pregovora. Takvi susreti služe kao prostor za usklađivanje političkih prioriteta i pripremu budućih inicijativa prije njihova pretvaranja u službene politike i dokumente.

Za HDZ i premijera Andreja Plenkovića održavanje takvog formata u Zagrebu potvrda je političkog pozicioniranja Hrvatske unutar najutjecajnije europske stranačke obitelji. Činjenica da se susret europskih lidera održava u Zagrebu, uz sudjelovanje niza predsjednika vlada i čelnika europskih institucija, u HDZ-u vide kao priznanje aktivnoj ulozi Hrvatske u europskim raspravama o sigurnosti, demografiji i budućnosti Europske unije. Posebnu političku težinu daje i to što je HDZ autor dokumenta o demografskoj obnovi Europe, koji se na retreatu usvaja kao službeni dokument EPP-a.