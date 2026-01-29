Za ugradnju lifta potrebna je trokatnica ili stanar s invaliditetom

Vlada u četvrtak donosi odluku o Programu ugradnje dizala, a da bi se zgrada prijavila na Program koji sufinancira država mora imati najmanje tri kata ili suvlasnika koji je osoba s invaliditetom. Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada uvedena je mogućnost ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade koje sufinancira država. U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ističu da brojne zgrade nemaju dizala što osobama s invaliditetom, starijim osobama, ali i roditeljima s malom djecom utječe na kvalitetu života.Kako ugradnja dizala iziskuje značajan novac, vlada sufinancira ovaj Program. Za ovu godinu planira se iznos od 2 milijuna, a sljedeće godine od 3 milijuna eura.



Da bi se neka zgrada javila na javni poziv mora imati najmanje tri kata (u obzir dolazi i zgrada s visokim prizemljem i dva kata) ili suvlasnika koji je osoba s invaliditetom. Osim toga, suvlasnici koji su fizičke osobe moraju imati više od 50 posto suvlasničkih dijelova zgrade, da je natpolovična većina suvlasnika suglasna s ugradnjom, da imaju osiguran novac za sudjelovanje u troškovima i da je izrađen glavni projekt. Država sufinancira trećinu troškova. U Programu mogu svojim učešćem sudjelovati i jedinice lokalne samouprave, a ovisno o tome suvlasnici financiraju ostatak troškova. Ako bi primjerice trošak ugradnje dizala za zgradu iznosio oko 60.000 eura, a jedinica lokalne samouprave sufinancira jednu trećinu, suvlasnici u toj zgradi ugradnju plaćaju 20.000 eura. Jedinice lokalne samouprave mogu sufinancirati ugradnju dizala i do dvije trećine ukupnih troškova.

Liste prvenstva izrađuju se na temelju bodovanja. Za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, a čije tjelesno oštećenje iznosi 80 do 100 posto na donjim ekstremitetima, dobiva se 30 bodova, a oni se smanjuju ovisno o stupnju oštećenja. Više bodova dobiva se i ako riječ o zgradi koja je na području slabijeg indeksa razvijenosti, kao i zgrade koje imaju više katova. Tako one sa 7 i više katova mogu dobiti maksimalnih 100 bodova, a one s primjerice dva kata 10 bodova. Dodatnih 30 bodova dobit će zgrade koje predstavljaju pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline. Dodatnih 15 bodova dobivaju i zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina ili osobe starije od 65 godina koje najmanje godinu dana na toj adresi imaju prijavljeno prebivalište.

Radovi ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe moraju biti završeni dvije godine od dana isplate. Iznimno se mogu produljiti za godinu i pol ako se radovi nisu okončali zbog okolnosti na koje korisnik sredstava nije mogao utjecati. Vlada danas donosi i Program uređenja pročelja za postojeće zgrade, ali samo za one koje čine kulturno-povijesnu cjelinu ili predstavljaju pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i koje se ne financira prema nekoj drugoj osnovi. I tu je potrebno imati privolu natpolovične većine suvlasnika pri čemu je u zgradama unutar kojih su formirane dvije ili više zajednica suvlasnika uvjet da svaka zajednica natpolovičnom većinom donose odluku o uređenju pročelja. Kao i kod ugradnje dizala, i za ovaj Program zajednice i zajednice suvlasnika moraju imati osiguran novac za učešće u financiranju uređenja pročelja.

Ako je vrijednost radova s PDV-om manja od 450 tisuća eura, država, jedinica lokalne samouprave i suvlasnici podmiruju po trećinu troškova. Subvencije države i jedinice lokalne samouprave mogu iznositi najviše 350 tisuća eura s PDV-om, od čega država financira 50 posto, a 50 posto jedinica lokalne samouprave. Ako su ukupni troškovi uređenja pročelja veći od 450 tisuća eura s PDV-om, zajednica suvlasnika podmiruje razliku između najvišeg iznosa subvencije.

Maksimalnih 100 bodova mogu dobiti zgrade koje su pojedinačno kulturno dobro kategorije A. Sukladno kategoriji, bodovi se smanjuju, pa se za kategoriju D2 može dobiti 10 bodova. Bodovi ovise i o stupnju oštećenja. Ako je riječ o 100 postotnom oštećenju dobiva se 100 bodova, a 10 bodova ako je zgrada neoštećena. Najveći broj bodova, njih 100 dobivaju zgrade starije od 100 godina, dok one s 20 godina starosti primjerice dobivaju 10 bodova. Boduje se i složenost radova, ali energetska učinkovitost, pa tako one zgrade koje uštede 50 posto i više energije dobivaju i maksimalnih 100 bodova.