Merkel se iz mirovine detaljno oglasila o ruskoj invaziji: 'Ne mislim se ispričati'

Ruska invazija na Ukrajinu je "brutalni napad koji ignorira ljudska prava i za to nema opravdanja", izjavila je u utorak bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u prvom intervjuu otkako je sišla s vlasti. Rekla je da je napad velika pogreška, ali dodala da nikada nije bilo šanse da se stvori sigurnosna arhitektura koja bi uvjerila Rusiju da traži alternativni put.

"Naravno da sam se pitala što smo krivo učinili", rekla je fovoreći o "velikoj tragediji". "Jesmo li mogli učiniti više da to spriječimo, ono što nazivam velikom tragedijom. I zato se još uvijek pitam ta pitanja".

No, također je rekla da se ne misli ispričati radi toga što je tražila diplomatska rješenja za napetosti koje su rasle dok je bila kancelarka.

"Diplomacija nije pogrešna zato što nije uspjela", rekla je Merkel. "Zato ne vidim zašto bi trebala reći da sam pogriješila i neću se za to ispričati".

Foto: Annegret Hilse / SVEN SIMON/DPA ARCHIVE PHOTO: Former Chancellor Angela Merkel and Vladimir PUTIN. Chancellor Angela MERKEL and Vladimir PUTIN visit and reception of the Russian President with military honors in the Federal Chancellery in Berlin, Germany on June 1st, 2012. Photo: Annegret Hilse / SVEN SIMON/DPA

Merkel je kazala da nije bila naivna kada je riječ o mržnji ruskog predsjednika Vladimira Putina prema zapadnom demokratskom modelu, dodajući da je nekoliko puta upozorila svoje kolege da Putin želi podijeliti Europsku uniju.

Rekla je da je njezina nekadašnja dužnost obvezuje kada govori o ratu. "Ja sam savezni kancelar u mirovini i nisam obični građanin".

Zbog toga, dodala je, mora biti oprezna kada raspravlja o toj temi, jer nije na njoj da dijeli savjete sa strane. Umjesto toga, kaže Merkel, drži se sastanaka u kojima uživa.

