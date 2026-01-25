Naši Portali
VELIKO PRIZNANJE

Meneghetti Blanc de Blancs proglašen najboljim pjenušcem Hrvatske

Ovo prestižno priznanje rezultat je višefaznog i potpuno slijepog ocjenjivanja, u kojem su sudjelovali neki od najuglednijih hrvatskih sommeliera i vinskih stručnjaka

Meneghetti Blanc de Blancs iz berbe 2020. osvojio je prvo mjesto u kategoriji pjenušavih vina prema izboru Vinskog kluba Hrvatske, u sklopu projekta i Festivala 100 najboljih vina Hrvatske.

Ovo prestižno priznanje rezultat je višefaznog i potpuno slijepog ocjenjivanja, u kojem su sudjelovali neki od najuglednijih hrvatskih sommeliera i vinskih stručnjaka. Najprije je 25 renomiranih poznavatelja vinske scene nominiralo vina, a potom je 10 vrhunskih sommeliera, ne znajući što je u čaši, među nekoliko stotina uzoraka odabralo najbolji pjenušac Hrvatske. Meneghetti Blanc de Blancs zauzeo je sam vrh kategorije pjenušavih vina.

Pjenušac terroira, vremena i jasne vizije

Meneghetti Blanc de Blancs (zero dosage) proizveden je od Chardonnaya i Bijelog Pinota, iz pažljivo odabranih vinograda na istarskim Terre Bianche položajima, gdje izražene razlike između dnevnih i noćnih temperatura omogućuju očuvanje svježine, mineralnosti i fine aromatike – ključnih preduvjeta za vrhunski pjenušac.

Prva berba Meneghetti Blanc de Blancsa bila je 2019. godine, a već je tada ideja bila jasna: proizvesti jedan pjenušac koji će stilom, preciznošću i kvalitetom biti u skladu s najboljim pjenušcima svijeta. Od samog početka projekt je građen bez kompromisa, s naglaskom na terroir, vrijeme i dugoročni potencijal vina.

Riječ je o pjenušcu bez dodatka dozage (zero dosage), koji u potpunosti ogoljuje karakter sorte, tla i berbe. Dugotrajno odležavanje na kvascima osigurava izuzetno finu perlažu, preciznu strukturu i eleganciju, dok je stil definiran svježinom, čistoćom i dugim, mineralnim završetkom.

„Vrijeme je naša najdragocjenija roba“, ističe Damir Bosek, glavni enolog vinarije Meneghetti, naglašavajući kako strpljenje, preciznost i dubinsko razumijevanje terroira čine temelj kvalitete njihovih pjenušavih vina.

Priznanje koje je osvojio Meneghetti Blanc de Blancs dodatno potvrđuje da Istra i Hrvatska danas ravnopravno stoje uz bok najrespektabilnijim svjetskim regijama kada je riječ o pjenušavim vinima, a Meneghetti se profilira kao jedan od njezinih najvažnijih ambasadora.

Više informacija: www.meneghetti.hr

Instagram: @meneghetty.winery Facebook: Meneghetti Winery

