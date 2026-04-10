Melania šokirala i samog Trumpa: Nisam znao...

Prema dostupnim informacijama, Donald Trump navodno nije imao nikakva saznanja da će njegova supruga Melania Trump sinoć javno istupiti i obratiti se svjetskoj javnosti o slučaju Jeffrey Epstein.

Prva dama pritom je odlučno odbacila bilo kakve veze s Epsteinom, kao i spoznaje o njegovim kaznenim djelima, istaknuvši da su “te priče u potpunosti neistinite” te optužbe nazvala “klevetama”. Istodobno, doznaje se kako gospodin Trump nije bio upoznat s time da će njegova supruga, s kojom je u braku već dva desetljeća, stati pred kamere i iznijeti svoje očitovanje.

U rijetkom obraćanju medijima, Melania Trump poručila je kako takve klevete “moraju prestati već danas”. Dodala je: „One su lišene etičkih standarda, poniznosti i poštovanja. Ne protivim se njihovom neznanju, već odbacujem zlonamjerne pokušaje narušavanja moje reputacije.“

Čitajući pripremljenu izjavu u Bijeloj kući, naglasila je: „Moji odvjetnici i ja uspješno smo se borili protiv tih neutemeljenih i neosnovanih laži.“ Ponovno je ustvrdila kako “nikada nije bila prijateljica s Epsteinom,” piše Mirror.

S druge strane, američki predsjednik u razgovoru za MS Now izjavio je kako “nije znao ništa” o njezinu obraćanju, pritom dodatno naglasivši da “ona nije poznavala Epsteina”, nakon čega je prekinuo razgovor. „Donald i ja povremeno smo bili pozivani na iste zabave kao i Epstein, budući da je preklapanje društvenih krugova u New Yorku i Palm Beachu uobičajeno“, objasnila je Melania Trump. „Moj odgovor e-poštom Maxwell ne može se tumačiti drukčije nego kao uobičajena korespondencija. Moj pristojan odgovor na njezin e-mail ne predstavlja ništa više od beznačajne bilješke.

Nisam Epsteinova žrtva, on me nije upoznao s Donaldom Trumpom. Supruga sam upoznala slučajno na zabavi u New Yorku 1998. godine, što je zabilježeno i u mojoj knjizi Melania. Prvi put sam se susrela s Epsteinom 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja zajedno prisustvovali. Do tada ga nikada nisam upoznala niti sam imala ikakva saznanja o njegovim kriminalnim radnjama.“

Dodala je kako već godinama društvenim mrežama kruže “brojne lažne fotografije i izjave” povezane s njom i Epsteinom: „Budite oprezni u što vjerujete, te su slike i priče potpuno neistinite. Nisam svjedok niti imenovani svjedok u bilo kojem Epsteinovu kaznenom predmetu.“

Ponovno je naglasila da nije imala nikakva saznanja o njegovim zločinima: „Nikada nisam znala za Epsteinovo zlostavljanje žrtava. Nisam ni na koji način bila uključena, nisam sudjelovala, nikada nisam bila u njegovu zrakoplovu niti sam posjetila njegov privatni otok.

Nikada nisam bila pravno optužena niti osuđena za bilo kakvo kazneno djelo povezano s Epsteinovim trgovinama ljudima, zlostavljanjem maloljetnika ili drugim odvratnim ponašanjima. Lažne klevete protiv mene, koje dolaze od zlonamjernih i politički motiviranih pojedinaca i skupina, usmjerenih na narušavanje mog ugleda radi financijske ili političke koristi, moraju prestati.“

Prva dama također je pozvala američki Kongres da održi javno saslušanje posvećeno preživjelima Epsteinovih zločina, kako bi imali priliku svjedočiti pred zakonodavcima i unijeti svoje priče u službeni zapisnik. „Svaka žena treba imati priliku javno ispričati svoju priču, ako to želi. Tek tada, i samo tada, imat ćemo istinu“, poručila je.

Njezino iznenadno obraćanje dolazi u trenutku kada se činilo da su Donald Trump i njegova administracija napokon uspjeli udaljiti političku pozornost od afere Epstein, koja je mjesecima potresala američku javnost. Slučaj je već počeo padati u drugi plan zbog rata u Iranu i drugih ključnih tema, no komentari prve dame mogli bi ga ponovno vratiti u središte političke pozornosti.

Njezin poziv na ponovno uključivanje Kongresa iznenadio je mnoge, osobito nakon što su savezne vlasti, temeljem Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa, objavile milijune stranica dokumenata. Riječ je o zakonu donesenom nakon višemjesečnog javnog i političkog pritiska, kojim se vladu obvezuje na otvaranje arhiva o pokojnom financijeru i Ghislaine Maxwell.

Zastupnici su pritom izrazili nezadovoljstvo ograničenim opsegom objave koju je Ministarstvo pravosuđa omogućilo prošlog mjeseca, dok su dužnosnici pojasnili kako je potrebno dodatno vrijeme za pregled novootkrivenih dokumenata i zaštitu osjetljivih podataka o žrtvama.

Među objavljenim dokumentima nalazi se i kratak e-mail iz 2002. godine, s prikrivenim identitetom pošiljatelja i primatelja. Poruka započinje s „Draga G!“ i završava s „S ljubavlju, Melania“, uz pohvalu članka u časopisu o “JE”. „Znam da si vrlo zauzeta putujući diljem svijeta“, stoji u poruci. „Kako je bilo u Palm Beachu? Jedva čekam doći. Nazovi me kad se vratiš u New York.”