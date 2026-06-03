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NAKON NAPADA U ĐAKOVU

Božinović: Kazne za napade na policajce su preblage, to se ne smije tolerirati

Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Tomislava Ćorića nakon sjednice Vlade
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
03.06.2026.
u 15:39

Prema njegovim riječima, sve učestaliji napadi na policijske službenike otvaraju pitanje kaznene politike prema počiniteljima kaznenih djela protiv službenih osoba, ali i ostalih nasilnih slučajeva

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je u srijedu da čak 75 posto počinitelja nasilnih kaznenih djela protiv službenih osoba završi s uvjetnom zatvorskom kaznom, ocijenivši da takva penalna politika ne šalje dovoljno jasnu poruku o neprihvatljivosti napada na policijske službenike. Komentirajući nedavni napad na policajca u Đakovu, Božinović je rekao da je riječ o ozbiljnom i brutalnom incidentu u kojem je osumnjičeni odmah nakon zaustavljanja fizički nasrnuo na policijskog službenika, oborio ga na tlo i potom ga još nekoliko puta udario. Dodao je i da je nakon uhićenja prijetio smrću policajcima. "Važno je napomenuti kako je policija u tom slučaju postupila profesionalno, provela uhićenje i kriminalističko istraživanje te osumnjičenog predala pravosudnim tijelima", rekao je Božinović.

Prema njegovim riječima, sve učestaliji napadi na policijske službenike otvaraju pitanje kaznene politike prema počiniteljima kaznenih djela protiv službenih osoba, ali i ostalih nasilnih slučajeva. "Ovo je situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu i institucije koje su tu zbog zaštite građana", rekao je Božinović. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku za razdoblje od 2020. do 2023. godine, Božinović je rekao da je među počiniteljima nasilnih kaznenih djela protiv službenih osoba koji su osuđeni na zatvorsku kaznu njih 75 posto dobilo uvjetnu osudu.  "Time se nije poslala poruka da je to nešto neprihvatljivo i da će se počinitelji i tih kaznenih djela suočiti sa osudom, jer dok nemamo zaokružen cijeli taj lanac pravde, mi nismo poslali poruku svim potencijalnim počiniteljima i onima koji su već bili počinitelji da im se to neće isplatiti, jednostavno da će otići u zatvor", rekao je Božinović. 

Dodao je da policijski službenici imaju pravo očekivati zaštitu svih institucija uključenih u sustav kažnjavanja, naglasivši da je riječ o zajedničkom poslu očuvanja sigurnosti, javnog reda i mira. Osvrnuo se i na višesatna čekanja teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, istaknuvši da policija nije nadležna za upravljanje graničnim prijelazima nego za provođenje granične kontrole. Odbacio je tvrdnje da pojedine države mogu biti izuzete od primjene sustava Entry/Exit, naglasivši da je riječ o europskom sigurnosnom projektu koji se primjenjuje na sve članice šengenskog prostora. 

"Niti jedna zemlja nije tražila niti može tražiti izuzetak od primjene sustava Entry-Exit. On je prije svega uspostavljan zbog sigurnosti građana EU. Postoja neke mogućnosti fleksibilizacije nekoliko sati dnevno, međutim i to mi nije poznato da je itko počeo koristiti", rekao je Božinović. Kazao je da aktualne gužve nisu povezane sa sustavom Entry/Exit za elektroničku evidenciju ulaska i izlaska državljana trećih zemalja iz Europske unije, nego, prema informacijama kojima raspolaže, s radovima na nadogradnji carinskog sustava. 

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Ključne riječi
napadi MUP policija Davor Božinović

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