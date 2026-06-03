Kravata se zove po Hrvatima, a mi tu činjenicu i dalje ne koristimo

Stotine milijuna ljudi diljem svijeta svakodnevno nose odjevni predmet koji se u mnogim jezicima zove po Hrvatima. Francuzi nose la cravate, Nijemci die Krawatte, a u brojnim drugim jezicima naziv kravate također podsjeća na ime hrvatskog naroda. Malo koji narod na svijetu može se pohvaliti takvom simboličkom prisutnošću u svakodnevnom životu drugih naroda. Pa ipak, Hrvatska tu činjenicu i dalje koristi tek sporadično, a možda je najbolji primjer propuštene prilike bio odabir motiva za hrvatske eurokovanice 2022., kada smo propustili još jednu, bogomdanu priliku da širokoj međunarodnoj publici pokažemo kako jedan od najpoznatijih odjevnih predmeta na svijetu nosi ime po hrvatskom narodu.

Povijest kravate nije potrebno ovdje detaljno ponavljati. Dovoljno je podsjetiti da su sredinom 17. stoljeća marame i vrpce koje su oko vrata nosili hrvatski konjanici u francuskoj službi privukle pozornost francuskog dvora. Odatle se taj odjevni predmet proširio Europom i svijetom. Ako je kravata svoje korijene imala među Hrvatima, svoj je puni razvoj i međunarodnu afirmaciju doživjela u Francuskoj, kulturnoj i političkoj velesili. Već i sama ta činjenica pokazuje koliki potencijal postoji za kulturnu suradnju i zajedničko valoriziranje ove baštine.

Bez obzira na taj neuspjeh, kravata ostaje jedan od najvrjednijih simbola koje Hrvatska ima na raspolaganju. Njezinu povijest potrebno je dodatno istraživati, prezentirati i koristiti za promociju zemlje, njezine povijesti, tradicije i identiteta. Stoljećima je predstavljala svojevrsnu ulaznicu u najviše društvene, gospodarske i političke krugove. Ona je simbol diplomacije, politike, poslovnog svijeta, uglađenosti i prestiža. Malo je odjevnih predmeta koji imaju takvu simboličku snagu i globalnu prepoznatljivost.

Nemoguće je pronaći drugi hrvatski simbol koji se svakodnevno pojavljuje u uredima, parlamentima, ministarstvima, sveučilištima i diplomatskim salonima diljem svijeta. Kravata može biti važan instrument kulturne diplomacije, znanosti, gospodarstva i međunarodne suradnje. Drugim riječima, potrebno je učiniti mnogo više kako bi se veza između kravate i Hrvatske predstavila svijetu te pretvorila u stvarnu kulturnu i političku vrijednost.

Zato se postavlja pitanje kako je moguće da Hrvatska tu činjenicu ne koristi sustavnije. Zemlja koja ozbiljno promišlja vlastiti međunarodni položaj trebala bi ulagati u istraživanja, promociju i međunarodne projekte vezane uz kravatu te je koristiti kao važan instrument kulturne diplomacije i soft powera. Iako su posljednjih desetljeća učinjeni određeni pomaci, ponajviše zahvaljujući privatnim inicijativama poput Academie Cravatice, povezanost kravate i Hrvatske i dalje je slabo poznata većini svijeta. Vjerojatno nije mnogo bolje ni u samoj Europi.

Zato i dalje propuštamo veliku priliku. Upravo bi zato kravata bila izvrstan motiv na hrvatskim eurokovanicama. Uz hrvatsko ime svakodnevno bi podsjećala Europu i svijet da jedan od najpoznatijih simbola modernog odijevanja nosi ime po hrvatskom narodu. Ta je prilika za sada propuštena, ali ostaje nada da će Hrvatska u budućnosti ozbiljnije koristiti puni potencijal kravate. Jer malo koji narod raspolaže simbolom koji je istodobno toliko globalan, toliko prepoznatljiv i toliko povezan s vlastitim imenom.



