Trump brutalno napao poznate konzervativce: 'Gubitnici s niskim IQ-om koji žele nuklearni Iran!'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je reagirao na kritike dijela konzervativnih komentatora, među kojima su Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones, nakon što je upozorio da bi svijet mogao biti suočen s katastrofalnim posljedicama, piše The Wall Street Journal.

U objavi na platformi Truth Social, prepunoj teških optužbi i osobnih uvreda Trump je doveo u pitanje njihove motive i sposobnosti: "Znam zašto su Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones godinama protiv mene, posebno zbog toga što misle da je sjajno da Iran, država koja je glavni sponzor terorizma, ima nuklearno oružje - zato što imaju jednu zajedničku stvar, nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove obitelji to znaju i svi ostali to znaju!"

Nastavio je nizati kritike na njihov profesionalni i javni rad: "Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosje. Nemaju što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, PROVOKATORI i reći će bilo što potrebno za malo "besplatne" i jeftine promocije. Sada misle da dobivaju neke "klikove" jer imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne govori o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA-i - inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima s UVJERLJIVOM POBJEDOM."

Trump je pritom ustvrdio kako njegova politička baza čvrsto stoji uz njega: "MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% rejting odobravanja za "TRUMPA", a ne za mahnite budale poput Tuckera Carlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kada je dobio otkaz na Foxu i nikada se nije oporavio - možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra!"

U nastavku se osvrnuo i na pojedinačne istupe svojih kritičara: "Ili Megyn Kelly, koja mi je zlobno postavila sada već poznato pitanje "Samo Rosie O’Donnell", ili "luda" Candace Owens, koja optužuje visoko cijenjenu prvu damu Francuske da je muškarac, iako to nije, i nadam se da će dobiti puno novca u aktualnoj tužbi. Zapravo, meni je prva dama Francuske daleko ljepša žena od Candace, zapravo, nije ni blizu!"

Posebno je bio oštar prema Jonesu: "Ili bankrotirani Alex Jones, koji govori neke od najglupljih stvari i izgubio je cijelo svoje bogatstvo, kako je i trebao, zbog svog užasnog napada na obitelji žrtava pucnjave u Sandy Hooku, tvrdeći apsurdno da je riječ o podvali. Ti takozvani "komentatori" su GUBITNICI i to će uvijek biti! Sada lažne vijesti CNN-a, propali The New York Times i sve ostale radikalno lijeve "news" organizacije ih "slave" i prvi put u životu im daju "pozitivan" publicitet."

Predsjednik je poručio kako navedene osobe nemaju stvarni utjecaj na njegov politički pokret: "Oni nisu "MAGA", oni su gubitnici koji se samo pokušavaju prikrpati MAGA-i. Kao predsjednik, mogao bih ih pridobiti na svoju stranu kad god poželim, ali kad zovu, ne uzvraćam pozive jer sam prezauzet svjetskim i nacionalnim pitanjima i, nakon nekoliko puta, postanu "zločesti", baš kao Marjorie Taylor Greene, ali to me više ne zanima, zanima me samo činiti ono što je ispravno za našu zemlju."

Na kraju je ponovno naglasio ključne političke poruke: “MAGA znači POBJEDU i SNAGU u tome da se Iranu ne dopusti nuklearno oružje. MAGA znači UČINITI AMERIKU PONOVNO VELIKOM, a ti ljudi nemaju pojma kako to učiniti, ALI JA ZNAM, jer su SAD sada "NAJPOPULARNIJA" zemlja bilo gdje u svijetu! Predsjednik Donald J. Trump", napisao je Trump.