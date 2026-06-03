Protiv austrijske zabrane nošenja muslimanskih marama u školama, već dvije tužbe

Dvije tužbe već su podnesene austrijskom Ustavnom sudu (VfGH) protiv zabrane nošenja muslimanskih marama (hidžab) i ostalih pokrivala za glavu prema islamskim tradicijama, za djevojčice mlađe od 14 godina, u svim školama u Austriji, i javnim i privatnim, od školske godine 2026./2027. Podnositelji tužbi smatraju da je ta zakonska odluka, koju je velikom većinom glasova donijelo krajem prošle godine Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta - neustavna, izvještavaju u srijedu austrijski mediji.

Mediji navode kako je malo vjerojatno da bi Ustavni sud, koji je već 2020. godine poništio zabranu nošenja marama, koja se je tada, kada su na vlasti bili narodnjaci (ÖVP) i krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ), odnosila na djecu u austrijskim školama mlađu od 10 godina, mogao donijeti svoju odluku već ovoga ljeta i poništiti novi Zakon, prije početka sljedeće školske godine. Prije šest godina je austrijski Ustavni sud, tadašnju odluku proglasio neustavnom, uz obrazloženje da diskriminira muslimane. Uz napomenu kako država ima dužnost biti vjerski neutralna. Presudio je da bi zakon u suprotnosti s tim načelom iziskivao posebno opravdanje.

Vezano uz aktualno donesenu zabranu, trenutno je u tijeku preliminarna rasprava, tijekom koje savezna austrijska Vlada, narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa ima mogućnost komentirati pravni sadržaj donesene zabrane. Rok za podnošenje komentara je vezano uz zasjedanje Ustavnog suda, koja bi trebalo započeti 15. lipnja.

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“Stoga je neizvjesno mogu li se dvije podnesene tužbe koje se odnose na zabranu nošenja hidžaba uvrstiti na dnevni red sjednice”, rečeno je Austrijskoj novinskoj agenciji (APA). Uz napomenu, da čak i ako bi se zabrana nošenja hidžaba našla na dnevnom redu Ustavnog suda u lipnju, s obzirom na složenost pitanja, donošenje odluke još nije zajamčeno. Za neposluh odnosno nepridržavanje zabrane, u konačnici su predviđene kazne od 150 do čak 800 eura. Prethodno, ako djevojčica nosi maramu u školi, iako to ne bi smjela, nastavnici je moraju zamoliti da je skine. Ako odbije, školska Uprava će razgovarati s djevojčicom i njenim roditeljima. U slučaju daljnjih kršenja, mora se obavijestiti nadležno obrazovno, a može se pokrenuti i upravni postupak.

Austrijska ministrica za integraciju Claudia Bauer iz Narodne stranke (ÖVP), u današnjoj izjavi brani Odluku o zabrani nošenja marama na glavi djevojčicama mlađim od 14 godina. “Dječja marama za glavu nije bezopasan komad tkanine, već simbol ugnjetavanja i sredstvo kontrole djevojčica od najranijeg djetinjstva”, naglasila je Bauer. Dodala je kako su kritike Ustavnog suda iz 2020. godine uzete u obzir, prilikom pripreme Zakona. Bauer je napomenula da je zabrana nošenja hidžaba za djecu, “balansiranje” temeljnih prava, posebno između prava djece na slobodno odrastanje i prava roditelja na vjerski odgoj. “A za mene, zaštita djevojčica u ovom konkretnom slučaju ima veću težinu”, poručila je austrijska ministrica za integraciju stranaca u austrijsku sredinu.

Dakle, odluka Ustavnog suda, mogla bi biti presudna!