NAKON IZJAVE O EPSTEINU

Javio se čovjek koji sve zna o prvom susretu Melanie i Trumpa: Spreman sam svjedočiti i reći tko ih je upoznao

Maša Ilotić Šuvalić
10.04.2026.
u 11:56

Melania i Donald Trump upoznali su se u rujnu 1998. na zabavi tijekom New York Fashion Weeka u klubu Kit Kat Club, koju je organizirao upravo Paolo Zampolli

Paolo Zampolli, čovjek koji je 1998. godine upoznao Melaniu Trump s Donaldom Trumpom, javno je ponudio da svjedoči pred Kongresom pod zakletvom i dovede čak 50 svjedoka kako bi dokazao da Jeffrey Epstein nije bio taj koji ih je spojio. Zampolli, nekadašnji vlasnik modeling agencije i trenutačni Trumpov posebni izaslanik za globalna partnerstva, dao je intervju za Daily Mail nakon što je Melania Trump u četvrtak u Bijeloj kući oštro demantirala sve tvrdnje da ju je Epstein upoznao s njezinim budućim suprugom. "Spreman sam svjedočiti pred Kongresom i reći tko je upoznao prvu damu. Spreman sam dovesti i drugih 50 svjedoka koji su te večeri bili prisutni. Cijeli svijet to zna, to je stara vijest", izjavio je Zampolli.

Melania i Donald Trump upoznali su se u rujnu 1998. na zabavi tijekom New York Fashion Weeka u klubu Kit Kat Club, koju je organizirao upravo Paolo Zampolli. Prema njegovim riječima, susret je bio slučajan. Te večeri Donald Trump došao je s drugom pratiljom, ali je primijetio mladu slovensku manekenku Melaniu Knauss. Zampolli je također potvrdio da je poznavao Jeffreyja Epsteina, kao i mnogi drugi u newyorškim društvenim krugovima tih godina. "Svi su znali Epsteina", rekao je, ali je naglasio da Epstein nije imao nikakve veze s upoznavanjem para.

Njegovo ime pojavilo se u Epsteinovim dosjeima, između ostalog u vezi s prijavom njegove bivše djevojke, manekenke Amande Ungaro, zbog nezakonitog boravka u SAD-u. Zampolli to kategorički poriče. Epstein je 2011. u jednom e-mailu čak upozorio da je Zampolli problematičan jer navodno prodaje priče medijima.

Unatoč tome, Zampolli je Melanijinu izjavu u Bijeloj kući opisao kao gestu suosjećanja prema žrtvama. "Mislim da ona duboko u srcu brine za žrtve. Znam da ona nije žrtva. Ona je žena s najvećim srcem na svijetu, obiteljska žena i naša divna prva dama“, rekao je.

Melanijin savjetnik Marc Beckman poručio je da je prva dama progovorila jer je "dosta laži i da te laži moraju prestati“. Predsjednik Donald Trump izjavio je da nije znao ništa o planu svoje supruge da se javno obrati o Epsteinu, što je iznenadilo i neke saveznike u Bijeloj kući.

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom
