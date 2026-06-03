Trump priznao da je urlao na Netanyahua: 'Nazvao sam ga ludim jer mi kvari pregovore s Iranom'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je tijekom telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom ovog tjedna oštro kritizirao izraelske vojne operacije u Libanonu te ga, prema ranijim medijskim izvješćima, nazvao "ludim". U intervjuu objavljenom u srijedu rekao je da je bio "pomalo uzrujan" jer izraelski napadi na Hezbollah otežavaju mirovne pregovore s Iranom.

Ipak, Trump je naglasio da su odnosi između njega i Netanyahua i dalje dobri. „Odlično smo surađivali. Jako volim Bibija i vrlo dobro radim s njim“, rekao je Trump u podcastu Pod Force One, dodajući kako ih povezuje činjenica da su obojica „ratni lideri“. Trump pritom nije želio precizirati kada očekuje završetak sukoba. Nije isključio ni mogućnost da Hormuški tjesnac, ključna pomorska ruta za svjetsku trgovinu naftom i plinom, ostane blokiran sve do američkog praznika Dana rada početkom rujna. „Mislim da bi to moglo potrajati do tada, ali vjerujem da je to malo vjerojatno. Očekujem da će se situacija riješiti relativno brzo“, rekao je.

Američki predsjednik također je ustvrdio da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei sudjeluje u pregovorima o završetku rata. Hamenei je preuzeo vodstvo nakon što je njegov otac poginuo u zračnim napadima koje su SAD i Izrael izveli na Iran krajem ožujka. Prema Trumpovim riječima, mlađi Hamenei još se oporavlja od ozljeda zadobivenih tijekom jednog od napada, ali i dalje daje politička odobrenja za ključne odluke.

Da podsjetimo, unatoč diplomatskim naporima, sukobi između Izraela i Hezbollaha se nastavljaju. Izraelski dron u srijedu je pogodio automobil južno od Bejruta, svega nekoliko sati prije novih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu. Napad je uslijedio samo dva dana nakon sporazuma o smirivanju sukoba, prema kojem Izrael neće gađati južna predgrađa Bejruta, a Hezbollah će obustaviti napade na sjever Izraela.

Libanon želi proširiti primirje na cijelu zemlju, dok Izrael traži potpuno razoružanje Hezbollaha prije povlačenja svojih snaga s juga Libanona. Borbe su posebno intenzivne oko Tira i Nabatiyeha, gdje je u najnovijim izraelskim napadima poginulo šest osoba. Rat, koji je započeo početkom ožujka nakon Hezbollahova raketiranja sjevera Izraela, dosad je u Libanonu odnio 3.468 života i raselio oko 1,2 milijuna ljudi.