Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Scene kao iz horor filmova

Istražili smo jesu li Zagreb preplavile opasne zombi droge: Goli i agresivni ljudi uplašili građane

Ilustrativna fotografija.
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
03.06.2026.
u 15:20

Nakon što su Zagrebom odjeknuli slučajevi potpuno nagih i agresivnih pojedinaca u Dubravi i Novom Zagrebu, istražili smo radi li se o pojavi novih opasnih sintetičkih droga ili o izoliranim psihičkim slomovima. Iz policije za Večernji list otkrivaju detalje intervencija

U posljednje vrijeme redakciji Večernjeg lista javio se veći broj zabrinutih građana koji svjedoče neuobičajenim, bizarnim i često agresivnim scenama na zagrebačkim ulicama. Snimke koje posjedujemo, a na kojima se vide dezorijentirani pojedinci bez odjeće, oni koji se penju po automobilima ili javno iskazuju devijantno ponašanje, nametnule su logično pitanje – jesu li zagrebačke ulice preplavile nove, opasne sintetičke droge koje konzumente dovode do stanja potpunog gubitka kontrole? Tragom tih dojava, uputili smo službeni upit Policijskoj upravi zagrebačkoj kako bismo doznali bilježi li se porast ovakvih intervencija te krije li se iza uličnih drama konzumacija opasnih supstanci poput zloglasnog fentanila.

Policija nam je potvrdila kako su dvije bizarne scene, koje su proteklih dana preplavile društvene mreže i medije, doista zahtijevale hitnu i specifičnu intervenciju. Riječ je o incidentima koji su se odigrali u utorak, 26. svibnja. Prvi se zbio na velikom raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Novom Zagrebu, a drugi u Ulici Dubrava. U oba slučaja radilo se o toliko ekstremnom i neuobičajenom ponašanju da policijsko postupanje nije završilo samo u stanici. "Dvjema osobama čije je neuobičajeno ponašanje bilo medijski popraćeno, liječnička pomoć je pružena u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi. Nakon pružene liječničke pomoći, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje", odgovorili su nam iz PU zagrebačke.

Uz to, u kratkom razdoblju između 25. i 27. svibnja zagrebačka je policija evidentirala ukupno 18 raznih prekršaja protiv javnog reda i mira. Četiri su počinitelja bila pod utjecajem alkohola (pri čemu se jedan, iako vidno pijan, odbio testirati), dok je među privedenima u tim danima bilo i pet stranih državljana. No, osim spomenutog dvojca iz Dubrave i Novog Zagreba, nitko drugi iz te skupine nije završio na psihijatrijskom liječenju.

Ono što najviše plaši građane jest sumnja da su ovakvi incidenti posljedica konzumacije novih sintetičkih droga, koje su na zapadnom tržištu već izazvale pravu pošast i pretvorile pojedine četvrti američkih gradova u scene iz horor filmova. Iz PU zagrebačke za Večernji list odlučno odbacuju takve teze i smiruju javnost. "Vezano za pojavu novih sintetičkih droga poput fentanila, obavještavamo Vas kako u Policijskoj upravi zagrebačkoj nisu zabilježene zapljene fentanila niti drugih takvih droga. Također, do sada nisu zaprimljena saznanja da bi se pojavila neka nova sintetska droga na našem području", navode u policiji. Dodaju i kako za ostala nedolična ponašanja iz proteklih dana nemaju saznanja da su osobe bile pod utjecajem opijata.

Iako snimke s ulica sugeriraju suprotno, službena statistika pokazuje da Zagreb ne prolazi kroz val uličnog bezvlađa. Dapače, u prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je pad prekršaja protiv javnog reda i mira za 6,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani (937 prekršaja ove godine u usporedbi s 999 prošle). Kada je riječ o članku 14. spomenutog Zakona, koji se odnosi na "vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana" – što je pravni termin pod koji potpada i hodanje bez odjeće u javnosti – u prva četiri mjeseca ove godine zabilježeno je 38 takvih prekršaja. Usporedbe radi, tijekom cijele prošle, 2025. u Zagrebu je evidentirano 109 takvih slučajeva, dok je opća statistika narušavanja javnog reda i mira lani zabilježila blagi porast od 4,2 posto.

Cijene na Oktoberfestu otišle u nebo: Evo koliko će posjetitelji morati izdvojiti za kriglu piva
Ključne riječi
fentanil droga zagrebačka policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!