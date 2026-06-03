Istražili smo jesu li Zagreb preplavile opasne zombi droge: Goli i agresivni ljudi uplašili građane

U posljednje vrijeme redakciji Večernjeg lista javio se veći broj zabrinutih građana koji svjedoče neuobičajenim, bizarnim i često agresivnim scenama na zagrebačkim ulicama. Snimke koje posjedujemo, a na kojima se vide dezorijentirani pojedinci bez odjeće, oni koji se penju po automobilima ili javno iskazuju devijantno ponašanje, nametnule su logično pitanje – jesu li zagrebačke ulice preplavile nove, opasne sintetičke droge koje konzumente dovode do stanja potpunog gubitka kontrole? Tragom tih dojava, uputili smo službeni upit Policijskoj upravi zagrebačkoj kako bismo doznali bilježi li se porast ovakvih intervencija te krije li se iza uličnih drama konzumacija opasnih supstanci poput zloglasnog fentanila.

Policija nam je potvrdila kako su dvije bizarne scene, koje su proteklih dana preplavile društvene mreže i medije, doista zahtijevale hitnu i specifičnu intervenciju. Riječ je o incidentima koji su se odigrali u utorak, 26. svibnja. Prvi se zbio na velikom raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Novom Zagrebu, a drugi u Ulici Dubrava. U oba slučaja radilo se o toliko ekstremnom i neuobičajenom ponašanju da policijsko postupanje nije završilo samo u stanici. "Dvjema osobama čije je neuobičajeno ponašanje bilo medijski popraćeno, liječnička pomoć je pružena u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi. Nakon pružene liječničke pomoći, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje", odgovorili su nam iz PU zagrebačke.

Uz to, u kratkom razdoblju između 25. i 27. svibnja zagrebačka je policija evidentirala ukupno 18 raznih prekršaja protiv javnog reda i mira. Četiri su počinitelja bila pod utjecajem alkohola (pri čemu se jedan, iako vidno pijan, odbio testirati), dok je među privedenima u tim danima bilo i pet stranih državljana. No, osim spomenutog dvojca iz Dubrave i Novog Zagreba, nitko drugi iz te skupine nije završio na psihijatrijskom liječenju.

Ono što najviše plaši građane jest sumnja da su ovakvi incidenti posljedica konzumacije novih sintetičkih droga, koje su na zapadnom tržištu već izazvale pravu pošast i pretvorile pojedine četvrti američkih gradova u scene iz horor filmova. Iz PU zagrebačke za Večernji list odlučno odbacuju takve teze i smiruju javnost. "Vezano za pojavu novih sintetičkih droga poput fentanila, obavještavamo Vas kako u Policijskoj upravi zagrebačkoj nisu zabilježene zapljene fentanila niti drugih takvih droga. Također, do sada nisu zaprimljena saznanja da bi se pojavila neka nova sintetska droga na našem području", navode u policiji. Dodaju i kako za ostala nedolična ponašanja iz proteklih dana nemaju saznanja da su osobe bile pod utjecajem opijata.

Iako snimke s ulica sugeriraju suprotno, službena statistika pokazuje da Zagreb ne prolazi kroz val uličnog bezvlađa. Dapače, u prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je pad prekršaja protiv javnog reda i mira za 6,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani (937 prekršaja ove godine u usporedbi s 999 prošle). Kada je riječ o članku 14. spomenutog Zakona, koji se odnosi na "vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana" – što je pravni termin pod koji potpada i hodanje bez odjeće u javnosti – u prva četiri mjeseca ove godine zabilježeno je 38 takvih prekršaja. Usporedbe radi, tijekom cijele prošle, 2025. u Zagrebu je evidentirano 109 takvih slučajeva, dok je opća statistika narušavanja javnog reda i mira lani zabilježila blagi porast od 4,2 posto.