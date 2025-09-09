Naši Portali
TEŠKA NESREĆA

Meksiko: U naletu vlaka na autobus poginulo deset, ozlijeđeno više od 60 ljudi

VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
09.09.2025.
u 00:05

Ured državnog odvjetnika savezne države Meksiko priopćio je da je poginulo sedam žena i tri muškarca

Najmanje deset osoba je poginulo, a 61 je ozlijeđena nakon što je teretni vlak udario autobus na kat sjeverozapadno od Ciudad de Mexica, izvijestile su lokalne vlasti u ponedjeljak. Do nesreće je došlo u industrijskoj zoni na autoputu između Atlacomulca, grada oko 115 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada, i Maravatija, u blizini savezne države Michoacan.

Scene s mjesta događaja pokazale su da je prednji dio na gornjem katu autobusa razbijen, a metalni dio žestoko udubljen, dok su spasioci požurili na mjesto događaja. Ured državnog odvjetnika savezne države Meksiko priopćio je da je poginulo sedam žena i tri muškarca.

Ključne riječi
prometna nesreća Meksiko

