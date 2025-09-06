Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SLUŽBE NA TERENU

Nova smrt na cestama: Sudar auta i motocikla, poginuo muškarac

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 19:52

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe

U teškoj prometnij nesreći danas oko 17 sati na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja smrtno je stradao muškarac. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i motocikl, javlja zadarska policija.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima.

Ključne riječi
prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još