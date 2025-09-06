Nova smrt na cestama: Sudar auta i motocikla, poginuo muškarac

U teškoj prometnij nesreći danas oko 17 sati na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja smrtno je stradao muškarac. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i motocikl, javlja zadarska policija.
Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima.
