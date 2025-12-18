Naši Portali
ADVENT U NIJEMCIMA I VINKOVCIMA

Uživanje u blagdanima kroz stare običaje i pečenje kolača, bez gužvi

Foto: Nikola Zoko
Autor
Snježana Bičak
18.12.2025.
u 13:52

Krenete li na Božić u Srijemu prva stanica neka bude općina Nijemci. Ovdje Turistička zajednica Općine Nijemci ,"Božić u Nijemcima" započinje programom "Bakin recept, unukine ruke" pokazujući kako se peku tradicionalni božićni kolači po starim receptima baka

Ukoliko ovih dana želite uživati u malo drugačijem Adventu, zaputite se u Srijem. Posebno ukoliko ne volite gužve, redove čekanja na fritule ili na mjesto gdje se želite slikati, odnosno, ukoliko volite stare običaje i Božićne pjesme. Najistočniji dio Hrvatske živi blagdansko vrijeme na drugačiji način. Tamo se spaja tradicija i moderno, sve miriši na bakine kolače, a selo i grad diše u blagdanskom ugođaju. Božić u Srijemu je autentičan, topao način u kojem možete doživjeti blagdane i oprostiti se sa godinom na izmaku.

Stoga, krenete li na Božić u Srijemu prva stanica neka bude općina Nijemci. Ovdje Turistička zajednica Općine Nijemci ,"Božić u Nijemcima" započinje programom "Bakin recept, unukine ruke" pokazujući kako se peku tradicionalni božićni kolači po starim receptima baka. Radionica je održana, Nijemci su zamirisali kolačima koje je ispeklo čak 30 snaša, a za one koje će tek peći kolače evo savjeta - uđite u ured Turističke zajednice gdje vas čeka knjižica recepata  "Bakin recept, unukine ruke" s pomno odabranim, klasičnim blagdanskim kolačima ovog kraja. Želite li kolače ispečene od srijemskih jaja, brašna i oraha tu su Marinine slastice gdje se peku, ali i prodaju fini domaći kolači - pečeni po bakinim receptima. Koji su još običaji ali i posebnosti ovog kraja ispričat će vam Sremica u divnoj, vođenoj turi "Putevima Srijema" koja počinje od rimske i srednjovjekovne povijesti ovog kraja, opisujući život uz Bosut, pokazati stare zanate i seosku arhitekturu. Dok ćete prolaziti centrom Nijemaca, svakako se zaustavite u Zavičajnom muzeju Luka Natali gdje vas, u bakinoj sobi, možda i dočekaju MPS Spačva iz Donjeg Novog Sela pjevajući, u blagdansko vrijeme, tradicionalne božićne pjesme.

Naime, Općina Nijemci obuhvaća osam naselja, a u jednom od njih, u Lipovcu oživljen je običaj Betlemaša. Nakon desetljeća zaborava, u fokus ovih blagdana vratili su ih članovi KUD-a Šokadija (osnovanog 1968. sa 70 članova u odrasloj i dječjoj skupini, pod budnim okom Jakoba Matića). Riječ je o prikazu običaja vezanog za Božić u Srijemu, gdje su glavni likovi tri Betlemaša, mladići u nošnjama koji nose jaslice, pjevaju stare pjesme i donose vijest o rođenju Krista! Potom možete do obližnjih Vinkovaca gdje su na središnjem trgu postavljene drven jaslice s pogledom na glavnu mjesnu crkvu Sv.Euzebija i Poliona, glavna je gradska jelka ukrašena starinskim ukrasima, a adventski vjenčić čipkom. Želite li pojesti nešto ukusno - spoj domaćeg i tradicionalnog, Vinkovci imaju što ponuditi. U vrijeme Adventa prođite prolazom od čipke i krenite prema kultnom Marabu restoranu gdje je u fokusu zimski menu s finim burgerima, toplim rižotima ali i ukusnim namazom od čvaraka posluženim na domaćem kruhu.

Vinkovci imaju klizalište, prostranije od mnogih sličnih gradova, a kućice koje otvaraju svoje prozore nude lokalne eno gastro delicije. Kad je o Božiću u Vinkovcima riječ glavna njegovu priču kao da pričaju djeca - u Poljoprivredno šumarskoj školi Vinkovci- Regionalni centar kompetentnosti, kroz školske programe učenici izrađuju adventske vijence spajajući tradiciju i moderno, pekari svakodnevno peku kolače, a voćari urode koje su skupili pretvaraju u zdravi zimski sok. Svi se ti proizvodi mogu kupiti u školi te ponijeti kući kao najbolji suvenir. Kad je o srednjoškolcima u Vinkovcima riječ, oni koji pohađaju Gimnaziju ovih se dana svjedoče pripremi Božićnog koncerta stavljajući tako točku na 'i' Vinkovačkog adventa. Tijekom najkraćeg dana u godini, 21.12. kad i službeno počinje zima, Glazbene škole J.Runjanina održat će se tradicionalni koncert s prozora i ispred Gimnazije pretvarajući Vinkovce u neodoljivu blagdansku kulisu koja nalikuje najljepšim Božićnim filmovima. Kao u svim većim gradovima, tako i u Vinkovcima Božić i Zima u Vinkovcima skrivaju brojne zanimljivosti i događaje koji vas jednostavno mame na uživanje u srcu Srijema. Kako ne biste nešto propustili, na službenim stranicama TZ Vinkovci, pratite sve novosti destinacije.

Ključne riječi
klizalište božićni kolači Vinkovci Nijemci Božić advent

