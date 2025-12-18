Francuski 'Doktor Smrt' doživotno osuđen za trovanje i smrt 12 pacijenata

Francuski anesteziolog kojega su tužitelji prozvali „doktor Smrt“ proglašen je krivim za namjerno trovanje 30 pacijenata i smrt njih 12 tijekom gotovo deset godina rada u vrhu medicine.

Frédéric Péchier (53), kojega su kolege nekoć smatrale „zvijezdom anesteziologije“, u četvrtak je osuđen na doživotni zatvor, nakon što su državni tužitelji poručili da je riječ o „jednom od najvećih zločinaca u povijesti francuskog pravosudnog sustava“, prenosi Guardian.

Državna tužiteljica Christine de Curraize opisala je Péchiera kao „serijskog ubojicu“, „duboko izopačenu“ osobu koja je manipulirala vrećicama s paracetamolom ili anesteziološkim pripravcima svojih kolega, trujući pacijente i izazivajući srčane zastoje. Druga tužiteljica, Thérèse Brunisso, rekla je da Péchier „nije bio liječnik, nego kriminalac koji je medicinu koristio za ubijanje“. Žrtve su imale između četiri i 89 godina.

Tromjesečno suđenje nastojalo je razjasniti motive zbog kojih je Péchier trovao pacijente dok je radio u privatnim klinikama u Besançonu, na istoku Francuske. Tužiteljice su navele da su razlozi bili različiti: u nekim je slučajevima Péchier sudjelovao u oživljavanju pacijenata koje je sam otrovao – ne kako bi ih spasio, nego kako bi prikrio tragove i pokazao vlastitu „svemoć“ u odnosu na bespomoćnost kolega.

Sud je čuo i da je djelovao kako bi naštetio i diskreditirao suradnike s kojima je bio u sukobu ili konkurenciji, ciljajući njihove pacijente kako bi ih prikazao nesposobnima. Prema tužiteljima, Péchier je imao snažnu „potrebu za moći“, a trovanja su bila način suočavanja s vlastitim osjećajem inferiornosti i frustracije. „Ubijanje mu je postalo način života“, rekla je Curraize. Brunisso je dodala da su zločini imali dva cilja: „fizičku smrt pacijenta“ i „spori, podmukli psihološki napad na kolege“.

Péchier, koji ima rok od deset dana za žalbu, tijekom cijelog je suđenja poricao krivnju. „Nikada nikoga nisam otrovao… nisam trovač“, rekao je sudu. Odvjetnici žrtava opisali su ga kao bešćutnog i bez empatije.

Sin anesteziologa, Péchier je odrastao u privilegiranim okolnostima. Živio je u velikoj kući sa suprugom kardiologinjom i troje djece prije razvoda. Radio je u dvjema privatnim klinikama u kojima su između 2008. i 2017. pacijenti doživljavali sumnjive srčane zastoje. Dvanaest ih nije preživjelo. Istražitelji su tijekom postupka analizirali više od 70 prijava „teških neželjenih događaja“, medicinskog termina za neočekivane komplikacije ili smrti.

Najmlađa žrtva, četverogodišnji dječak identificiran kao Tedy, preživio je dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. Njegov otac Hervé Hoerter Tarby rekao je sudu: „Ono što nam se dogodilo je noćna mora. Vjerovali smo medicini i osjećamo se izdano.“ Ispričao je da je dječak proveo dva dana u komi, dok je majka klečala uz njegov krevet i molila. Obitelj smatra da je dijete iskorišteno za „poravnanje računa“ među liječnicima. „To je nečovječno, odvratno“, rekao je Tarby.

Tedy, danas 14-godišnjak, nije želio svjedočiti niti se približiti Péchieru, no njegov je otac pročitao pisanu izjavu u kojoj dječak govori o „velikoj patnji“. „Shvaćam da je netko, kada sam imao samo četiri godine, iskoristio mene i moj život kako bi stvarao probleme. Treba mi deset minuta više od školskih kolega za pisanje. Bojim se da će posljedice trovanja ostati sa mnom cijeli život“, napisao je.

Sandra Simard imala je 36 godina kada je 2017. išla na rutinsku operaciju kralježnice. Srce joj je stalo tijekom zahvata nakon manipulacije anesteziološkim pripravkom. Provela je nekoliko dana u komi i sudu rekla da danas živi s trajnim posljedicama. „Cijelo me tijelo boli, kao da živim u tijelu starice“, rekla je, oslanjajući se na štap. „Navečer je najgore, a zima donosi veliku patnju. Ali ne mogu se žaliti, jer sam barem živa.“

Odvjetnica više žrtava Morgane Richard poručila je da je Péchier pacijente koristio kao „topovsko meso, kao oružje“ za napade na kolege, koje su šokirali neobjašnjivi teški ishodi liječenja. „Nitko od vas ne može zamisliti da vas liječnik namjerno ubije“, rekla je poroti.