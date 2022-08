Medicinsku sestru zvali natrag u bolnicu jer zna poljski: 'Kad sam progovorila, nekako im je laknulo'

Medicinska sestra Monica Lisowski završila je par sati ranije smjenu noćnog dežurstva kad su je zvali da se vrati u bolnicu KBC Zagreb jer su ozlijeđeni u tragičnoj nesreći na A4 poljski državljani. Ona, naime, zna poljski jezik. Njezino znanje jezika pomoglo je da se barem na koji trenutak ozlijeđeni u nesreći osjećaju kao da je netko njihov kraj njih.

VIDEO: Objavljena posljednja snimka poljskog autobusa prije nesreće

"Ja sam danas ujutro izašla iz dežurstva. Radim, inače, do pola 8. No, kad smo čuli da je bila saobraćajna nesreća, svi iz dežurstva smo ostali jer kad su takve situacije onda moramo ostati. Negdje oko 9 sati smo otišli kući, a oko 10 sati me nazvala glavna sestra Anka Ljubas da imaju problema s komunikacijom. Neki ljudi starije životne dobi ne pričaju i ne razumiju hrvatski jezik. Naravno da sam se odmah odazvala. To je s moje strane bila više psihološka pomoć. Kad čovjek u stranoj državi čuje svoj jezik jednostavno se drugačije osjeća", ustvrdila je skromno.

Na pitanje kako su pacijenti reagirali, medicinska sestra je kazala: "Kad sam se predstavila i progovorila poljski jezik, neko olakšanje su dobili. Kao da imaju nekog svog. Rekla sam im da pazimo na sve njih i da brinemo o njima. Lakše im je. Definitivno im je lakše"

Medicinska sestra je ispričala kako zna poljski jer joj je mama Poljakinja i od rođenja priča dva jezika.

"A onda sam se i udala za Poljaka", ustvrdila je i dodala: "Poljski je u mom životu drugi jezik"

VIDEO: Šef kirurške sluzbe KBC-a Zagreb dao je izjavu o stanju ozlijeđenih

Podsjećamo, teška prometna nesreća dogodila se oko 5.40 sati na autocesti A4 u smjeru Zagreba. S kolnika je sletio autobus poljskih registracija. Poljaci su, kako je na konferenciji za novinare rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović išli na hodočašće u Međugorje. Na mjestu nesreće je smrtno stradalo 11 osoba je smrtno, dok je jedna osoba preminula nakon reanimacije. Ukupno su 32 osobe primljene u bolnicu.

Roman Wilenski, jedan od lakše ozlijeđenih putnika iz poljskog autobusa nalazi se u KB Dubrava.

"Boli me glava, bole me prsa dok dišem. I noga mi je ozlijeđena. Dugo smo se vozili, iz Varšave. Išli smo u Međugorje, bilo nas je dosta u autobusu. Ne sjećam se trenutka nesreće", rekao je Roman Wilenski s kojim je nakon presice razgovarao i ministar Beroš.

"Došao sam i u KBC Zagreb zahvaliti osoblju na svemu što su napravili. KBC je zaprimljeno 6 bolesnika, od čega je jedan preminuo. Od ostalih pet, četvero je teško ozlijeđeno, a jedan je lakše ozlijeđen. S njim sam i pričao, a njemu su djelatnici omogućili da razgovara sa svojom obitelji u Poljskoj što je njemu bilo bitno", izjavio je ministar Vili Beroš.