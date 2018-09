Međimurski župan: Ako skupina ljudi ugrožava sigurnost ostalih, država mora reagirati

Ministarstvo unutarnjih poslova će u narednom razdoblju poduzeti potrebne korake za promjenu unutarnjeg ustroja PU međimurske, tako da će organizacija rada policije biti u potpunosti prilagođena uvjetima na terenu. Također, temeljem sigurnosne procjene ravnateljstva policije, angažirat ćemo dodatne policijske snage - rekao je na Sajmu sigurnosti i prevencije u Čakovcu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sajam je bio prilika i za razgovor o sigurnosnoj situaciji u Međimurju, gdje su u pojedinim naseljima narušeni odnosi između Hrvata i Roma. Međimurska policija se, dodao je, vrlo uspješno nosi sa sigurnosnim izazovima na svom području, s njezinim posljedicama i uzrocima.

- No, za trajno eliminiranje negativnih posljedica i društvenih pojava, potreban je trezven i mudar angažman čitave zajednice, svih njezinih društveno relevantnih sektora. To znači da društvo u cjelini treba učiniti više na uzrocima koji su doveli do stanja o kojima danas govorimo. Vjerujte mi da će policija svoj dio posla odraditi i nemojte sumnjati u to - dodao je Božinović i pozvao sve državne institucije da u partnerskom odnosu intenziviraju mjere i aktivnosti za integraciju svih građana u društvo, a osobito mladih generacija.

Međimurski župan Matija Posavec rekao je da stanovnici Međimurja "žele mir, tolerantno okruženje, pravednost i efikasnost institucija".

- Žele ono što je već duboko ukorijenjeno u hrvatskim zakonima i hrvatskom ustavu, a najviše od svega žele sigurnost. Ne sigurnost u statistikama, već sigurnost u vlastitoj svijesti, mogućnosti nesmetanog kretanja po mjestu u kojem žive. Ako postoji skupina ljudi koja narušava tu sigurnost, onda svaka pravna, pravedna i moderna država mora imati mehanizam da se to spriječi, procesuira i zatraži odgovornost da se takve stvari više ne događaju.

Posljednje istraživanje koje je napravljeno u suradnji s PU međimurskom pokazalo je da itekako ima velikih problema u narušavanju sigurnosti, no za mene je najveći problem što nedostaje dobre volje. Međimurje i međimurski narod je najtolerantnija sredina u Hrvatskoj - istaknuo je. Poručio je da se na razini Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije podrži kvalitetnija opremljenost policajaca u PU međimurskoj.

- Najviše od svega upućujem molbu za povećanje broja policijskih službenika unutar PU međimurske - rekao je Posavec.

