McDonald's proglašen odgovornim: Morat će platiti 800.000 dolara djevojčici

Presudom donesenom u svibnju, McDonald's i vlasnik franšize proglašeni su odgovornima za opekline djeteta. Porotnici su ih pronašli krivima jer nisu uključili oznake upozorenja na ambalaži.

Obitelj je tražila odštetu od 15 milijuna dolara, no porota je djetetu dodijelila 800.000 dolara za patnju koju je proživjelo.

- Kad god se radi o ozlijeđenom djetetu, želite više u njegovo ime - rekao je odvjetnik John Fischer koji zastupa djevojčicu i njezine roditelje.

POVEZANI ČLANCI:

- No u konačnici mi smo odvjetnici na suđenju, poštujemo presudu porote. Saslušali su dokaze, došli su do onoga što su smatrali poštenim i pravednim rezultatom za ovo dijete, i mi to poštujemo.

2019. godine četverogodišnja djevojčica bila je opečena McNuggetom, pohanom piletinom koju prodaje frašiza McDonalds's. U tužbi je navedeno kako je njezino bedro ostalo 'unakaženo i s ožiljcima'. Roditelji su tužili McDonald's Corporation i vlasnika franšize, Upchurch Foods, Inc., a obe korporacije demantirale su bilo kakvu krivnju za taj slučaj.

Nakon presude, oglasili su se iz McDonald'sa i naveli kako je to bio nesretan slučaj i da se ne slažu s presudom.

>>VIDEO Poljaci u strahu da će rat stići i do njih: Čuli su se pucnjevi nakon dolaska ruskih plaćenika