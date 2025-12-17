Cure detalji novog plana za Ukrajinu: Ako Rusija prekrši primirje, Amerikanci će odgovoriti

Gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije, Sjedinjene Države, Europa i Ukrajina postigle su dogovor o sigurnosnim jamstvima s ciljem sprječavanja budućih sukoba. Detalji sporazuma, koje su američki dužnosnici opisali kao "platinasti standard", predstavljeni su nakon uspješnih dvodnevnih pregovora u Berlinu. SAD planira da Senat ratificira sporazum, čime bi on postao pravno obvezujući, po uzoru na bilateralne obrambene paktove s Japanom i Južnom Korejom.

Međutim, za razliku od tih aranžmana, plan ne predviđa slanje američkih vojnika na ukrajinski teritorij, potvrdili su ukrajinski i europski dužnosnici. Umjesto toga, u početnoj fazi uspostavit će se misija pod vodstvom SAD-a zadužena za nadzor prekida vatre i posredovanje u sporovima, s ciljem da se bilo kakve napetosti riješe prije nego što eskaliraju u nasilje, piše britanski The Telegraph.

Ako diplomatski napori ne uspiju i dođe do nove ruske invazije, Washington će morati odlučiti o upotrebi smrtonosne sile. Diplomatski izvori navode kako bi najvjerojatniji odgovor uključivao zračne snage. Prema tom planu, američki borbeni zrakoplovi F-35, projektili Tomahawk ili slični sustavi stacionirani na teritoriju NATO-a mogli bi se koristiti za protunapade u slučaju da Moskva prekrši primirje.

Teoretski, američke snage mogle bi pomoći Ukrajini izvođenjem prekograničnih udara protiv ruske vojne opreme. Ipak, preventivni udari smatraju se malo vjerojatnima zbog rizika od eskalacije, a američka vojna akcija uslijedila bi tek nakon što se odgovornost za sukob jasno pripiše Rusiji. Američko teško naoružanje nadopunilo bi obveze koje su već ponudili europski partneri. Koalicija voljnih, predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, predložila je preuzimanje značajnog dijela tereta raspoređivanjem multinacionalnih snaga za "uvjeravanje". Njihova primarna uloga bila bi obuka poslijeratne ukrajinske vojske, nadzor zračnog prostora i osiguravanje ključnih pomorskih ruta u Crnom moru.

U izjavi koju je potpisalo više od deset europskih čelnika stoji da će snage "pomoći u regeneraciji ukrajinskih snaga, u osiguravanju ukrajinskog neba i u podršci sigurnijim morima, uključujući djelovanje unutar Ukrajine". Europski izvori priznaju da bi te kopnene snage mogle poslužiti i kao "okidač" za usporavanje eventualne ruske invazije do dolaska pojačanja, no još uvijek nije donesena odluka o "pravilima angažmana" u slučaju izravnog kontakta s ruskim snagama. Kijev je mjesecima inzistirao na ključnoj ulozi SAD-a u sigurnosnim jamstvima, što im je Donald Trump u najnovijoj ponudi i omogućio. Jamstva obećavaju obnovu i razvoj ukrajinskih oružanih snaga u ono što je postalo poznato kao "čelični jež" – vojsku koju bi budući osvajači teško mogli svladati. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte opisao je Ukrajinu kao "prvu liniju obrane".

"Još uvijek moramo osigurati da ukrajinske oružane snage imaju snagu da se odupru bilo kakvoj ruskoj agresiji sada, naravno, ali i u budućnosti", izjavio je. Razrađeni mirovni plan od 20 točaka predlaže ograničavanje ukrajinske vojske na 800.000 pripadnika, što je kompromis prema ruskim zahtjevima. Međutim, ne bi bilo ograničenja na sustave naoružanja koje bi Ukrajina mogla koristiti za obranu. Iako su sigurnosna jamstva koja nudi SAD pozdravljena u Kijevu i europskim prijestolnicama, posao još nije gotov, a daljnji razgovori nastavljaju se ovog vikenda u Miamiju. S obzirom na to da su ponuđena jamstva slična članku 5 NATO-a, europski izvori izražavaju sve veću sumnju da će Putin pristati na takve prijedloge. Iako se Ukrajina neće uskoro pridružiti NATO-u, ova jamstva predstavljaju značajnu stratešku prepreku Putinovim ambicijama.

Pitanje koje ostaje za Europu jest: "Kako će Trump reagirati ako Putin odbije mirovni sporazum temeljen na ovim jamstvima?" Ukrajinski predsjednik Zelenski je jasan: "Vjerujem da će SAD primijeniti sankcijski pritisak i osigurati nam više oružja ako [Putin] sve odbije. Mislim da bi to bio pošten zahtjev s naše strane Amerikancima." "Po mom mišljenju, logika je sljedeća: ako je SAD spreman pružiti sigurnosna jamstva Ukrajini i primijeniti snažna jamstva ako Putin prekrši sporazum, onda mi iskreno recite - po čemu se to razlikuje od situacije u kojoj Putin ne želi okončati rat?", dodao je.