Temperature padaju 23. prosinca, a onda stiže snijeg: Dio Europe smrzavat će se na -10 °C

Točno prije Božića, prodor arktičkih zračnih masa trebao bi stići do Europe te donijeti snijeg na dio kontinenta. Kako piše The Weather Channel, hladna zračna masa može stići i do Njemačke. Temperature će tamo naglo pasti 23. prosinca, a dan nakon toga očekuje se snijeg.

Uz promjenu vremena i zahlađenje, visoki tlak proširit će se nad sjevernom Europom. Upravo to područje visokog tlaka može uzrokovati hladan istočni vjetar. Neki bi dani, navodi The Weather Channel, mogli biti i stvarno ledeni. Naime, prognozira se da će temperature pasti i na -10 °C. Što se tiče Njemačke, najtoplije će biti uz Gornju Rajnu, a najhladnije uz rub Alpa.

Snježne padaline, koje se očekuju 24. prosinca, bit će lagane na jugu Njemačke, no ponegdje se očekuju snježni pljuskovi. Najviše snijega sigurno će pasti uz Alpe i duž obale Baltičkog mora između Glücksburga i Heringsdorfa. S obzirom na to, dio Njemačke mogao bi imati bijeli Božić.

Iako trenutne prognoze najavljuju snijeg, situacije se još može promijeniti. Naime, prognoze će biti sve točnije što je Božić bliže. No, izgledi za bijeli Božić - barem za sjeverniji dio Europe - poprilično su veliki.