Matijević leti iz SDP-a uz optužbe: On je Šutin žeton

Koalicija HDZ/HGS-a uspjela je doći do većine u splitskom Gradskom vijeću, koje je danas konstituirano uz minimalnu potporu 16 vijećnika. Tko čini tu većinu, nije međutim poznato jer se o izboru predsjednika Vijeća glasalo tajno. Da se lokalni parlament konstituira tajnim glasanjem, apsolutna je novost u hrvatskoj politici – ne treba posebno naglašavati kako je doista krajnje neobično da političari od građana kriju tko im čini većinu u gradskom vijeću. A da apsurd bude još veći, tajno je glasanje ovdje predložila oporba, konkretno SDP-ov vijećnik i donedavni šef raspuštene gradske organizacije stranke Davor Matijević. A ostatak oporbe, osim Marka Matijevića (Centar) i Marinka Biškića (Direkt), koji su ostali suzdržani, te Franka Kelama (Most), koji se usprotivio tajnom glasanju, zajedno s vladajućima prihvatio je Matijevićev prijedlog.

Službenu informaciju tko zapravo čini većinu u splitskom Gradskom vijeću danas nismo uspjeli dobiti, no u kuloarima su, logično, zaključili da je riječ upravo o Matijeviću, kojeg se i prije spominjalo kao potencijalnoga HDZ-ova igrača, i to zbog njegova protivljenja predizbornoj koaliciji s Centrom i zajedničkoj podršci nezavisnoj kandidatkinji za splitsko-dalmatinsku županicu Ivani Lesandrić Ninčević. I među splitskim HDZ-ovcima jučer su se zato mogle čuti teorije kako je tajnost izjašnjavanja na konstituirajućoj sjednici Matijeviću zapravo osigurala podlogu da za neko vrijeme sam napusti SDP, ne čekajući da ga stranka isključi, i u Gradskom vijeću nastavi djelovati kao nezavisni vijećnik. Možda ne formalno u većini, ali u nekom obliku programske suradnje, kako prelazak u vladajuće redove obično nazivaju oni kojima u toj poziciji ipak nije najugodnije.

– Možda griješim dušu, ali ne griješim, bio je to Matijević – rekao nam je jedan splitski HDZ-ovac na pitanje tko im je 16. ruka u gradskom parlamentu. Drugi pak izvor blizak visokim HDZ-ovim krugovima u Splitu u polušali dodaje kako bi HDZ-ovci Matijeviću trebali podignuti spomenik jer im je osigurao vlast i u županiji i u gradu.

Ovakav razvoj događaja stvorio je, dakako, velike probleme splitskom SDP-u, kojeg od lokalnih izbora vodi povjerenik Mišel Jakšić, jer je vodstvo organizacije raspušteno zbog loših izbornih rezultata. I sam vrh SDP-a, iako Matijević tvrdi da i on ima fotografiju na kojoj se vidi da nije glasao za HGS-ova Igora Stanišića na čelu Gradskog vijeća, vjeruje da je upravo on bio presudan za ovakav razvoj događaja. I to bez obzira na to je li glasao on za Stanišića osobno ili druga vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Katarina Prnjak. Naime, nije tajna da Matijević, iako je "svrgnut" s čela splitskog SDP-a, realno i dalje vodi glavnu riječ u organizaciji, odnosno i dalje ima veliku većinu članstva pod svojim utjecajem. Zbog toga se u vrhu SDP-a isto tako već može čuti kako Matijevića očekuje vjerojatno izbacivanje iz stranke, a nije to isključeno ni za Katarinu Prnjak, pogotovo ako se pokaže da je ona ta koja je glasala za Stanišića. Da ga očito čeka najteža kazna, Matijević danas nije želio komentirati. Kratko je poručio kako je i on novinarima predočio fotografiju listića koji dokazuje da je glasao za svog zamjenika i partnera Jakova Prkića te da "ostale budalaštine" ne bi komentirao.

Izbaci li SDP iz stranke Matijevića, koji je uto i izvršni tajnik stranke za Dalmaciju, a što će se vrlo vjerojatno dogoditi, to će značiti da će SDP u Gradskom vijeću spasti na samo jednog vijećnika – Katarinu Prnjak. Odluče li se izbaciti iz stranke i nju, taj će im mandat ostati jer je Prnjak u Vijeću zamjena za vijećnika Danijela Kukoča. Međutim, kako je Kukoč direktor Trogir holdinga, on ne bi mogao i ostati vijećnik u Splitu, već bi mandat, nakon što ga aktivira, odmah i prepustio nekome drugom iz SDP-a tko je bio na listi. Kome, odlučit će stranka.

Zašto tajno glasanje

– Ovo je Matijevićev kraj u stranci. Nakon ovoga on više nema što raditi u SDP-u. Vrijeme je za oštre i bolne rezove, ako treba i ognjem i mačem, ali druge nema – kazao nam je izvor iz vrha SDP-a, iz čega se da iščitati i da je stranka u stanju, bude li u Splitu otpora zbog izbacivanja Matijevića, napraviti i dodatnu čistku među članstvom. Isti izvor kaže i kako je ovo što se dogodilo u Splitu zapravo samo nastavak svega onoga što se na lijevo-liberalnoj sceni u tom gradu događalo i prije, a što je u konačnici i dovelo do toga da HDZ u svojim rukama danas ima i drugi najveći grad u državi.

– Da je bilo pameti u splitskom SDP-u, ali i u stranci Centar koju je vodio Ivica Puljak, danas u Splitu ne bi vladao HDZ, a možda ne bi vladao ni u Splitsko-dalmatinskoj županiji – kaže izvor iz vrha SDP-a. Dodaje i kako je u Splitu jučer pala cijela oporba na testu zato što su uopće pristali na tajno glasanje, iz čega se da iščitati kako je Matijević to zatražio "na svoju ruku", odnosno da o tome vrh stanke nije znao ništa. U stranci Centar na pitanje kako to da su pristali na tajno glasanje, jučer odgovaraju da su to napravili u dobroj vjeri i zato što je to bio jedini način da se glasa i o Jakovu Prkiću kao kandidatu za šefa Gradskog vijeća, a što je bio njihov prijedlog.