Matija Posavec: U ovom za što me se tereti nema elemenata kaznenog djela

- Prošlo je skoro pet godina od mog uhićenja, no ja i dalje mislim da u ovome za što me se tereti nema elemenata kaznenog djela. Optužen sam da sam od Josipa Kobala uzeo 10.000 kuna kako bi on ostao u Upravnom vijeću županijskih cesta, a odluku tko će biti u Upravnom vijeću nisam donosio ja, već predstavničko tijelo. Osim toga Kobal je u upravnom vijeću bio puno prije no što sam postao župan, a taj novac je bio za stranku te je i položen na račun stranke. Nije bio mito za mene. Nitko od 14 saslušanih svjedoka me nije teretio, a jedini dokaz protiv mene su snimke tajno snimljenih razgovora. No ti razgovori, po meni nisu dokaz ničega. Kada ste župan, mnogi vam dolaze i nešto vas pitaju. Kažete im riješit ćemo i ništa ne napravite jer je to zapravo odvraćajuće. Tereti me se za nekakve konspirativne dogovore, a svi ti razgovori su bili u mom uredu ili u najfrekventnijim kafićima, pa to po meni nema logike. Optužen sam i za dva nezakonita zapošljavanja, a nikada u svojoj karijeri nisam ni na koga utjecao za nešto i svima sam govorio da se jave na javne natječaje. Na tim natječajima bi prošao onaj tko je zadovoljio, a ja ni za koga nisam urgirao - kazao je među ostalim Matija Posavec, župan Međimurske županije.

On je na zagrebačkom Županijskom sudu iznio obranu u postupku u kojem ga USKOK tereti da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita Posavec se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način.

Njih su trojica bila uhićena u rujnu 2021., a nakon uhićenja Posavec i Kobal su priznali to za što ih se tereti, da bi kasnije promijenili priču. Posavec je tada dao i ostavku, pa kao ni Kobal nije završio u istražnom zatvoru. No nakon ostavke se ponovo kandidirao na izvanrednim izborima za župana i premoćno pobijedio. S obzirom na to da je iznio dvoje oprečne obrane, govoreći o onoj u kojoj je priznao djelo, Posavec je kazao kako je bio zbunjen kada mu je policija u šest ujutro pokucala na vrata.

- Nakon toga su radili pretrage, pa su me odveli na Oranice, a oko 20 sati na USKOK. Govorili su mi da ću u istražnom zatvoru biti mjesecima, da je bolje da priznam i dam ostavku. Nisam htio ići u zatvor, pa sam priznao no stvarno sam bio u šoku i taj sam dan izbrisao iz svog pamćenja. Inače, zbog javnosti bi htio napomenuti da sam nakon ostavke imao pravo aktivirati ili saborski mandat ili tražiti da mi se isplaćuje 6 plus 6. Nisam napravio niti jedno niti drugo i dva i pol sam mjeseca bio bez prihoda - branio se Posavec.

U sudnici su pregledane vidio snimke s oba njegova ispitivanja, a na onom prvom nakon uhićenja u više je navrata kazao kako priznaje ono za što ga se tereti te da mu je zbog svega žao. Kasnije je pojasnio da je on priznao da je Kobal bio kod njega u uredu i da mu je donio novac. Iako je tvrdio da je bila riječ o donaciji, na računu stranke je to zavedeno kao članski doprinosi, a Posavec tvrdi da nije bitno kako je zavedeno već to što taj novac nije bio mito za njega.