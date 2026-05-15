Međimurski župan Matija Posavec sastao se u Čakovcu s ministrom unutarnjih poslova i potpredsjednikom Vlade Davorom Božinovićem, ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom i ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, a tema je bila integracija romske nacionalne manjine. Župan Posavec osvrnuo se na tri ključna preduvjeta bez kojih integracija Roma nije moguća - obrazovanje, sigurnost i socijalna politika. - U društvu jednakih šansi u kojem zakon vrijedi jednako za sve, djeca moraju polaziti osnovnu školu, socijalna davanja države se moraju kontrolirati, ne smije se dozvoljavati stvaranje divljih deponija, kao ni bespravna gradnja odnosno bilo kakva gradnja koja nije u skladu s politikom prostornog planiranja.

U rješavanju svih tih izazova, važna je podrška državnih tijela kao i primjena ideja koja dolaze s terena. Odlučno odbacujem da itko govori o Međimurju kao o sredini u kojoj se vrši segregacija, već naprotiv, vlastitim primjerom razvoja i idejama nastojimo biti primjer tolerantne, otvorene i humane sredine u kojoj se poštuju prava i obaveze - rekao je Posavec. Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je, uz ostalo, da socijalne naknade trebaju služiti ljudima da stanu na noge, a ne da stvaraju začarani krug siromaštva i nerada. - Na ovom sastanku smo otvorili i pitanje degetoizacije u Međimurju, što znači da se hvatamo u koštac s ilegalnom gradnjom, a time i neadekvatnim uvjetima za život koje ona uzrokuje - istaknuo je ministar Božinović.

Ministar Fuchs najavio je da će se raditi na što većem uključivanju romske djece u obrazovni proces već od treće godine, za što Ministarstvo priprema niz rješenja o osnaživanju stručnog osoblja u školama, dogradnji i izgradnji odgojno obrazovnih ustanova na području Međimurske županije. Župan Posavec ističe da je Županija i dalje spremna ulagati u prilagodbu prostornih uvjeta za provođenje ranoga i predškolskoga odgoja. Pri tome očekujemo i financijsku podršku, ali i duboko razumijevanje specifičnosti izazova u našoj zajednici.

Stoga bi nam, uz navedeno, pomoglo da se pomagačima u nastavi ne prekida radni odnos tijekom ljeta, te da se davanjem statusa škola s otežanim uvjetima rada dijelu naših obrazovnih ustanova osigura dodatno zapošljavanje stručnjaka za rad s djecom u riziku od socijalne isključenosti, među kojima treba istaknuti višu razinu sigurnosti koju dokazuju statističke brojke, stalni pad nezaposlenosti te lagani porast uključivanja Roma u tržište rada, naglasio je. Među 1013 rješenja o zajamčenoj minimalnoj nakadi u Međimurju, 80 posto korisnika su Romi.

- No, i ta se brojka mijenja nabolje jer nije smisao da uvozimo radnu snagu, a imamo vlastitu prijavljenu kao nezaposlenu, zato što inzistiramo na tome da budemo društvo jednakih šansi - naglasio je župan Posavec. Kada je riječ o socijalnoj politici, ministar Ružić najavio je pilot projekt već od ovog ljeta u koji će biti uključena Međimurska županija. Projekt će otvoriti digitalni put novca za dio socijalnih naknada, što će podrazumijevati i sprečavanje nenamjenskog trošenja, odnosno usmjeravanje na potrebe kojima on i služi.