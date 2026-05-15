Treće suđenje Weinsteinu završilo poništenjem presude

Treće suđenje Harveyju Weinsteinu u New Yorku zbog optužbi da je koristio svoj holivudski utjecaj za iskorištavanje i seksualno zlostavljanje žena završilo je u petak poništenjem presude, nakon što porota nije uspjela donijeti jednoglasnu presudu o optužbi da je silovao glumicu Jessicu Mann. Očekuje se da će 74-godišnji Weinstein ostati iza rešetaka zbog osuda u drugim slučajevima. Weinstein je bio vrhunski filmski producent sve dok optužbe za seksualno zlostavljanje nisu dovele do njegovog pada i potaknule širi društveni pokret koji je poticao žene da istupe s iskazima o seksualnom zlostavljanju od moćnih muškaraca.

Njegovo najnovije suđenje usredotočilo se na tvrdnju Jessice Mann da ju je Weinstein silovao u hotelskoj sobi na Manhattanu 2013. godine, dok se ona opirala i više puta rekla "Ne". Za sada nije jasno hoće li tužitelji pokušati pokrenuti slučaj po četvrti put. Okružni tužitelj Manhattana Alvin Bragg, čiji je ured pokrenuo slučaj, rekao je da je njegov ured razočaran, ali da poštuje sustav porote. "Razmotrit ćemo naše sljedeće korake u konzultaciji s gđom Mann", rekao je Bragg u izjavi.

Weinstein se izjasnio da nije kriv po jednoj točki optužnice za silovanje trećeg stupnja i porekao je napad na bilo koga ili seksualni odnos bez pristanka. Njegovi odvjetnici tvrde da je Mann izmislila optužbu za silovanje nakon što je požalila što njezina sporazumna romansa s Weinsteinom nije uspjela unaprijediti njezinu filmsku karijeru. Na svom prvom suđenju u New Yorku 2020. godine, Weinstein je osuđen za silovanje J. Mann i napad na bivšu asistenticu produkcije Miriam Haley 2006. godine. No, najviši sud države poništio je presudu i Weinsteinovu 23-godišnju zatvorsku kaznu nakon što je zaključio da nije imao pošteno suđenje.

Porota na Manhattanu potom je na suđenju u lipnju 2025. osudila Weinsteina za seksualno zlostavljanje Haley, ali ga je proglasila nevinim za napad na bivšu manekenku Kaju Sokola. Ta je porota doživjela zastoj u optužbi za silovanje trećeg stupnja u kojoj je Weinstein optužen za napad na Mann, što je navelo suca Curtisa Farbera da proglasi poništenje suđenja po toj točki optužnice.

Ponovno suđenje započelo je u travnju. Weinstein je također osuđen za silovanje u Kaliforniji 2022. i služi 16-godišnju zatvorsku kaznu. Žali se na tu presudu i kaznu. Suosnivač studija Miramax suočit će se s do 25 godina zatvora kada bude pravomoćna presuda za zlostavljanje Haley.