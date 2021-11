Matija Posavec izašao pred građane u Čakovcu, pljeskali mu: 'Blaženi oni koji se vraćaju'

Matija Posavec danas u centru Čakovca održao konferenciju za medije povodom kandidature za međimurskog župana, a neki su mu građani skandirati i pljeskali.

Podsjećamo, Posavec je prije točno dva mjeseca podnio ostavku na istom mjestu za kojeg se ponovno kandidira, i to zbog primanja mita i pogodovanja pri zapošljavanju. Bivši župan u USKOK-u je sve priznao, a sada se kandidira za mjesto župana čiji će se izbori održati 28. studenog.

- Da vas nema v dreku bi bili, kazala je Posavcu jedna gospođa na konferenciji.

- Blaženi oni koji se vraćaju, nadodali su građani.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 11.11.2021. Cakovec- Matija Posavec sluzbeno objavio novu kandidaturu za zupana nakon uhicenja.

Osim Posavca, svoje su kandidature najavili i Sandra Herman iz Reformista uz podršku SDP-a i HSS-a, Darko Zver iz Fokusa te Mladen Novak. HDZ i SDP kazali su kako neće imati kandidata, a HDZ-ov predsjednik županije Darko Horvat kazao je kako se izbori odvijaju u 'nepoželjnom okruženju'.

- Hvala na dolasku, nismo se čuli ni vidjeli, najmanje dva mjeseca. Prije svega, iskrena hvala, topla i od srca hvala, to je sve što vam mogu dati i reći. Po ovom vremenu koje nije ugodno, u podne, na radni dan, izostali ste neki s posla, dali mi podršku. Podršku koja mi znači više od ičega. Ono što građani žele je jedino mjerilo da li se netko bavi politikom ili ne. Hvala Facebook grupi podrške koja je prešla 9000 ljudi. To je velika brojka. Hvala svima koji su mi slali poruke. Hvala i svima onima koji su mi stisnuli ruku u gradu ili negdje gdje su me vidjeli. To je poruka koja me obvezuje i koja mi ne dozvoljava da se ne kandidiram. Ne zato jer je to moja osobna želja i ne zato jer su to moje posljedice, nego jer sam uvijek u 15 godina slušao što žele građani, kazao je u Čakovcu, a prenosi e-međimurje.

- Nakon svega mogao sam aktivirati saborski mandat, nisam uzeo ni plaću, čekam da se ovo završi na način da budu sve činjenice dostupne i da se sudi na temelju činjenica. Ljudi me znaju, vjerujem da ćemo ovu ružnu epizodu što prije zaboraviti i da ćemo i dalje Međimurje razvijati. Želim zahvaliti ljudima koji sa mnom danas ovjde, hvala gospodinu Grivcu, gospodinu Glavini, gospođi Cividini, svim načelnicama i načelnicima, hvala predsjedniku stranke umirovljenika. Molim Vas za podršku u ova dva tjedna koliko će trajati kampanja. Nadam se da ću s ovakom podrškom 29. studenog i dalje graditi naše Međimurje, zaključio je.

