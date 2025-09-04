Naši Portali
'SVJETSKA PRIJETNJA JAVNOM ZDRAVSTVU'

Masovno korišteni lijekovi izazivaju mutacije: Evo koji pacijenti su najugroženiji

VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
04.09.2025.
u 10:11

Otkriće ima "ozbiljne zdravstvene implikacije", upozorili su znanstvenici, pri čemu su osobe u domovima za starije i nemoćne osobito ugrožene s obzirom na to da vjerojatno uzimaju "razne lijekove" istovremeno.

Zloporaba i prekomjerno korištenje paracetamola i ibuprofena doprinosi jačanju bakterija i s njima povezanih bolesti otpornih na antibiotike, što bi moglo izazvati ozbiljnu zdravstvenu krizu. U članku objavljenom u časopisu Nature Antimicrobials and Resistance, znanstvenici sa sveučilišta Južne Australije objavili su da paracetamol i ibuprofen "jačaju" antimikrobnu otpornost, koju su opisali kao "svjetsku prijetnju javnom zdravstvu".

Istraživači su kazali da njihov članak "pruža dokaze da lijekovi koji služe ublažavanju boli, poput acetaminofena (paracetamola) i ibuprofena, kada se kombiniraju s (antibiotikom) ciprofloksacinom, ne samo da značajno povećavaju učestalost mutacija, već i razvijaju višestruke otpornosti na antibiotike". Autori upozoravaju pacijente i liječnike da "pomno razmotre rizike korištenja različitih lijekova", a naročito kada se propisuju za dugotrajne terapije.

Tim istraživača je rekao da paracetamol ili ibuprofen, u slučajevima kada ih uzimaju pacijenti koje se liječi zbog bakterijskih infekcija poput Escherichije coli, izazivaju mutacije koje pomažu bakterijama da postanu "veoma otporne" na antibiotike. Otkriće ima "ozbiljne zdravstvene implikacije", upozorili su znanstvenici, pri čemu su osobe u domovima za starije i nemoćne osobito ugrožene s obzirom na to da vjerojatno uzimaju "razne lijekove" istovremeno. "Antibiotici su dugo bili ključni u borbi protiv zaraznih bolesti, no njihova prekomjerna uporaba i zloporaba su doveli do globalnog porasta bakterija otpornih na antibiotike", rekla je jedna od autorica studije Rietie Venter.
Užas u Tisnom: Poginuo stranac (22), pao je s krova hotela?
Ključne riječi
tablete protiv bolova bolovi ibuprofen Lijekovi

