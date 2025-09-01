Liječnici razvili AI stetoskop koji otkriva srčane bolesti u 15 sekundi

Liječnici su razvili stetoskop s umjetnom inteligencijom koji u samo 15 sekundi može otkriti tri ozbiljna srčana oboljenja. Tradicionalni stetoskop, izumljen 1816. godine i već više od dva stoljeća nezaobilazan alat svakog liječnika, sada je dobio svoju visokotehnološku nadogradnju. Novi model, razvijen na Imperial Collegeu u Londonu i u suradnji s bolnicama Nacionalne zdravstvene službe (NHS), sposoban je gotovo trenutno dijagnosticirati zatajenje srca, bolest srčanih zalistaka i nepravilne srčane ritmove.

Uređaj analizira najsitnije razlike u otkucajima srca i protoku krvi, koje ljudsko uho ne može registrirati, a istodobno izvodi i brzi elektrokardiogram (EKG). Rezultati istraživanja predstavljeni su na godišnjem kongresu Europskog kardiološkog društva u Madridu, najvećem svjetskom skupu kardiologa.

Rana dijagnoza ključna je kod srčanog zatajenja, bolesti zalistaka i aritmija jer omogućuje da se pacijenti na vrijeme prepoznaju i dobiju potrebnu terapiju, prije nego što se njihovo stanje ozbiljno pogorša.

U velikom kliničkom ispitivanju, u kojem je sudjelovalo oko 12.000 pacijenata iz 200 ordinacija obiteljske medicine u Velikoj Britaniji, AI stetoskop korišten je kod osoba s tegobama poput otežanog disanja ili umora. Pokazalo se da su pacijenti pregledani novim alatom imali dvostruko veću vjerojatnost da će im biti dijagnosticirano zatajenje srca, gotovo trostruko veću za fibrilaciju atrija – poremećaj ritma koji povećava rizik od moždanog udara – te gotovo dvostruko veću za bolest srčanih zalistaka.

- Dizajn stetoskopa nije se mijenjao 200 godina – sve do sada. Nevjerojatno je da se pametnim stetoskopom u samo 15 sekundi može obaviti pregled i uz pomoć umjetne inteligencije dobiti jasan nalaz - rekao je dr. Patrik Bächtiger s Nacionalnog instituta za srce i pluća u Londonu, prenosi The Guardian.

Uređaj, koji proizvodi kalifornijska tvrtka Eko Health, veličine je igraće karte i stavlja se na prsni koš pacijenta. Snima električne signale srca i zvuk protoka krvi, a zatim podatke šalje u oblak gdje ih AI algoritmi analiziraju. Nalaz, koji pokazuje treba li pacijenta označiti kao rizičnog za jedno od tri oboljenja, vraća se na pametni telefon liječnika.

Stručnjaci ipak upozoravaju da postoji veći rizik od lažno pozitivnih rezultata, pa se uređaj ne preporučuje za rutinske preglede zdravih osoba, nego samo za one sa simptomima srčanih problema. Unatoč tome, smatraju da bi mogao spasiti mnoge živote i uštedjeti novac zdravstvenom sustavu.

- Većina ljudi sa zatajenjem srca otkrije bolest tek kada završi na hitnoj službi u teškom stanju. Ovaj alat daje obiteljskim liječnicima brzu i jednostavnu mogućnost da ranije otkriju problem i započnu liječenje na vrijeme - naglasio je dr. Mihir Kelshiker.

Dr. Sonya Babu-Narayan iz Britanske zaklade za srce dodala je kako ranija dijagnoza omogućuje bolesnicima pristup terapijama koje produžuju život i poboljšavaju kvalitetu života.

Profesor Mike Lewis iz Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja zaključio je da bi ovaj uređaj mogao biti pravi „gamechanger“, jer donosi inovaciju izravno u ruke liječnika opće prakse i omogućuje da se na razini zajednice prepoznaju i liječe neka od najsmrtonosnijih oboljenja današnjice.