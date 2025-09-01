Komentar nepoznate djevojke spasio joj je život: 'Liječnik je rekao da je sve uredu, a bio je to smrtonosni rak'

Ljudi ponekad primijete naizgled sitne ili neobične promjene na svom tijelu koje ignoriraju ili smatraju beznačajnima. Međutim, upravo ti znakovi mogu biti prvi pokazatelji ozbiljnih bolesti. Mnoge zastrašujuće dijagnoze otkrivene su tek nakon što je netko primijetio neobične simptome ili reakcije tijela. Nakon što je kompliment na račun njezina kupaćeg kostima upozorio Lainu Nielson na zastrašujući simptom na njezinom tijelu, uputila se svom liječniku koji ju je uvjerio da je "99 posto siguran" da nema razloga za brigu. No, upornost 29-godišnjakinje da se podvrgne daljnjim testovima dovela je do otkrića da ima smrtonosni rak dojke.

Nielson, onkološka medicinska sestra, uživala je u sunčanom danu na plaži sa svojim dečkom Lewisom kada su navratili u slastičarnicu. Dok se djevojka iza pulta divila njezinom kupaćem kostimu, Nielson je pogledala dolje da se zahvali te je uočila malu udubinu u lijevoj dojci, piše The Sun. "Kada sam došla kući, tada sam počela sam opipavati dojku i napisala sam tumor od oko dva i pol centimetra. Počela sam paničariti", rekla je 29-godišnjakinja iz američke savezne države Sjeverne Karoline. Kako se tek nedavno bila preselila u grad, tako još uvijek nije imala svog liječnika te je hitno dogovorila termin kod ginekologa.

Kao medicinska sestra onkologije, njezin instinkt joj je govorio da nešto nije u redu, no liječnik se nije složio s njom. "Pipao je dojku i rekao mi da je to samo fibroid. Svejedno me je pristao poslati na ultrazvuk. Pogledala sam ekran tijekom snimanja i pomislila: 'to je rak'. Radiolog je izašao i rekao: 'Imaš 29 godina. Ovo je samo fibroid'. Pitala sam ga koliko je siguran. Rekao je da je 99,5 posto siguran da nemam rak i rekao mi da se vratim za šest mjeseci", ispričala je Nielson. No, odlučila je da neće čekati.

"Rekla sam ne i da naruči biopsiju", rekla je. Ta joj je odluka spasila život. "Dvadeset četiri sata kasnije, primila sam poziv dok sam šetala psa jer su stigli rezultati biopsije. Rekli su da imam 'malo raka'. Bila sam potpuno u šoku. Nisam znala što učiniti, pa sam počela čistiti. Trebala sam ruke zaokupiti nečim", objasnila je 29-godišnjakinja. Uslijedio je niz pregleda, po tri ili četiri svaki tjedan, a zatim dvostruka mastektomija s rekonstrukcijom u kolovozu, samo nekoliko tjedana nakon dijagnoze.

Rak se proširio i na limfne čvorove, pa je podvrgnuta limfadenektomiji te je, čudesno, tijekom oporavka uspjela sačuvati jajne stanice. "Nisam znala želim li djecu, ali uvijek sam se pitala trebam li zamrznuti jajne stanice za svaki slučaj. Odjednom nisam imala vremena za razmišljanje. Bila je to svijetla točka u stvarno mračnom trenutku", rekla je. Započela je pet mjeseci kemoterapije, nakon čega su uslijedila tri tjedna intenzivnog zračenja, što je bila dvostruka uobičajena doza da bi se skratio period liječenja.

Nakon što je zračenje završilo, konačno si je dopustila disati. Nakon završetka zračenja, napokon je dopustila sebi da duboko udahne. "Pomislite: 'U redu, gotovo je. Sad sam sigurna'. Završetak liječenja bio je emotivan. Moja mama, sestra, brat i njegova divna supruga bili su tamo da proslave sa mnom. Ali istina je da tu priča ne završava", rekla je medicinska sestra. Zbog hormonski pozitivnog raka dojke, sada uzima lijekove koji održavaju njezino tijelo u menopauzi što je teška prilagodba sa samo 29 godina.

Također, nuspojave liječenja su bile intenzivne. "Ima dana kada se jednostavno slomim. Objavljujem u stvarnom vremenu na TikToku jer želim ljudima pokazati prave stvari, a ne samo uglađene trenutke. Imam PTSP zbog dijagnoze. Okidači mi mogu biti mirisi, doba dana kada sam dijagnosticirana, pa čak i TV emisije koje sam gledala tijekom liječenja. Sve se to vraća u valovima. Moj terapeut je sjajan, a moj sustav podrške mi znači sve. Bez njih ne znam kako bih ovo prošla", ispričala je Nielson.

Njezin put nije bio bez komplikacija. Dva mjeseca nakon mastektomije, desni rez joj se otvorio i izložio implantat koji je morao biti uklonjen. "Plakala sam. Nisam htjela izgledati bolesno. Na kraju sam se prestala brinuti. Nisam čak ni koristila protezu koju mi je kirurg dao. Neki su ljudi buljili, neki su čak postavljali pitanja, ali ja sam se osjećala u redu s tim. Prihvatila sam to", rekla je.

Danas je Nielson bez dijagnoze. "Rak je nestao onog dana kada sam imala mastektomiju. To nisam rekla naglas dok nisam završila sve tretmane. Sada živim kao osoba bez raka", rekla je Nielson te je dodala da je njezin poruka jasna: rak je zastrašujuć, ali nije uvijek smrtna presuda. "Nemojte sve guglati i nemojte se vrtjeti u negativnim mislima. Nije sve loše. I dalje možete osjećati radost, čak i tijekom liječenja. Možete se smijati, plakati, liječiti i rasti. Moguće je ponovno živjeti punim životom. Samo da jedna osoba tamo vidi ovo i shvati: bit će u redu. U ovome smo zajedno", zaključila je.